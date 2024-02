La nuova Defender SW11, un omaggio a Londra per gli Italiani

L‘azienda automobilistica britannica ha reso disponibili ben 50 esemplari della nuova Defender SW11 che omaggia Londra ed è un’esclusiva per noi Italiani

Non c’è niente di meglio di girare per le strade di Londra con la nuova Defender SW11 limited edition in esclusiva per il mercato italiano. La Land Rover ha voluto farci questa bellissima sorpresa, con questa Defender SW11 che omaggia uno dei quartieri più famosi di Londra. L’azienda continua a lavorare sodo, espandendo il proprio impero aprendo per esempio un nuovo stabilimento di Nitra e sforna dei nuovi gioiellini come quest’auto. L’auto ora è possibile ordinarla per noi italiani, dopo averla mostrata al Milan Music Week. L’auto è basata sulla Defender 90 X-Dynamic SE e ha un design ispirato all’omonima località che ospita, tra l’altro, la Battersea Power Station, uno dei punti architettonici londinesi di riferimento.

I dettagli della nuova Defender SW11

Oltre all’elegante design vestito di nero, sia per la carrozzeria e per i cerchi, la SW11 offre dei tocchi English Green a contrasto ispirati ai colori naturali del Battersea Park. La stessa colorazione è presente anche sulla scritta Defender sul cofano e nei dettagli della griglia e delle prese d’aria laterali. Il portellone posteriore invece è stato rifinito con il badge “SW11 ONE OF FIFTY” e anche un leggero richiamo alla Union Flag. Inoltre, con quest’auto, è possibile scegliere se mantenere la ruota di scorta esterna, per rendere l’auto ancora più adatta agli ambienti urbani riducendo la lunghezza a 4,323 mm e allo stesso tempo fornendo una visuale posteriore maggiore.

All’interno troviamo un caratteristico colore verde, con un badge rifinito al laser su ciascuna delle estremità inserito nella traversa e si può vedere ogni volta che si aprono le portiere. Sotto il cofano c’è il motore mild-hybrid D200 diesel del Defender e un cambio automatico a otto velocità, che assicura una rilassante modalità di guida nelle strade urbane e molta reattività nelle strade più naturali e lontane dalla città. L’auto parte con un prezzo di 86.814 euro.

