Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8 è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo in cui è incluso anche paraluce e Nital Card: scopriamo insieme i dettagli di questo obiettivo

Su Amazon c’è un’imperdibile offerta Nikon per gli amanti dei grandi classici: parliamo dell’obiettivo NIKKOR 35mm f/1.8 G. L’AF-S Nikkor 35mm f/1.8G ED assicura la massima definizione e qualità delle immagine con i sensori ad alta densità di pixel che equipaggiano le reflex Nikon. Le sue ottime performance sono garantite sia con le foto sia con i video ad alta definizione. L’AF-S Nikkor 35mm f/1.8G ED completa la collezione di obiettivi a focale fissa in formato FX con apertura massima f/1.8, che comprende le versioni da 28mm, 50mm e 85mm.

Oggi trovate il NIKKOR 35 mm f/1.8 al prezzo di 524,74€ euro e potete trovare l’offerta cliccando direttamente sul box Amazon qui sotto.

(in offerta su amazon.it) Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ed Obiettivo, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] Obiettivo primario rapido 35 mm in formato FX (52,5 mm se utilizzato con una DSLR Nikon formato DX): offre una prospettiva grandangolare, ideale per street photography, ritratti ambientati e panorami

Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8: in OFFERTA con garanzia Nital

I vantaggi di questo obiettivo, sono innanzitutto la sua luminosità, con un diaframma 1.8 che offre anche un effetto bokeh davvero notevole per le fotografie di ritratto. Con un angolo di campo di 63°, lenti interne in vetro ED e asferiche, si può avere un contrasto eccezionale e una distorsione minima. Presente anche l’innovativo motore Silent Wave, per una messa a fuoco automatica veloce, silenziosa e precisa. Lo sfocato degli sfondi inoltre, che contrasta con la nitidezza dei soggetti a fuoco (effetto bokeh), permette di ottenere composizioni ricercate e suggestive.

Questoa offerta Amazon mette a disposizione anche la Nital card con 4 anni di garanzia inclusa, astuccio di stroffa e paraluce. Nel complesso un’offerta davvero interessante, soprattutto per la garanzia di 4 anni inclusa!

E voi cosa ne pensate di questa offerta? Fateci sapere nei commenti se acquisterete il Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8 e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le offerte sul mondo della fotografia.