Konami non parteciperà all’E3 2021: ecco i motivi

Tramite un tweet sui canali ufficiali, Konami ha affermato che non sarà presente alla conferenza E3 2021, svelandone anche i motivi logistici

Fra le tante conferenze che hanno dovuto riadattarsi ai tempi di pandemia da Coronavirus c’è anche, ovviamente, l’attesissimo E3 2021 che, dopo tanti rumor, quest’anno si terrà in forma completamente digitale e senza pubblico astante. Una novità per una delle kermesse più attese dell’industria videoludica, se non forse la più importante, ma che vuole comunque essere un modo per rinnovarsi ed offrire in ogni caso uno spettacolo degno di nota. Moltissime aziende hanno già confermato la loro presenza sul palco virtuale, alcune, come Sony, l’hanno invece smentita (anche se è probabile che l’azienda terrà un evento separato più o meno nello stesso periodo). Nelle scorse ore, è arrivata anche un altro rifiuto da parte di una grande azienda: parliamo di Konami.

Tramite un tweet sui canali ufficiali, infatti, Konami ha affermato che a causa di difficoltà logistiche legate ai tempismi, non sarà presente alla prossima edizione dell’E3. L’azienda ha però affermato di star lavorando su molti progetti chiave ed importanti, di cui avremo notizie ed aggiornamenti nei prossimi mesi. Da tempo circolano rumor per un remake di Metal Gear Solid, o per un nuovo Silent Hill. Chi lo sa. Vi lasciamo il tweet proprio qua sotto.

Konami non sarà presente all’E3 2021: l’ESA risponde

L’ESA, Entertainment Software Association, l’ente che organizza l’E3, ha affermato in una dichiarazione ufficiale:

Supportiamo la decisione del nostro partner Konami di non partecipare all’E3 di quest’anno, e siamo davvero curiosi di scoprire che cosa annunceranno nel futuro, quando saranno pronti. Non vediamo l’ora di poterci riunire nell’E3 2022, ma nel frattempo, stiamo lavorando per condividere con voi tutti gli annunci più attesi ed importanti, le programmazioni e molto altro all’E3 di quest’anno. ESA

Siamo davvero curiosi di scoprire a quali importanti progetti si stia riferendo Konami nel tweet, considerando che a parte PES non è che abbia rilasciato molto negli ultimi anni. Dall’uscita, nel 2018, di Metal Gear Survive, infatti, l’azienda si è concentrata su collection di vecchi giochi come Castlevania e Contra, e poco altro. Rimane il fatto che Konami non sarà presente alla conferenza E3 2021, quindi qualcosa sta sicuramente bollendo in pentola. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!