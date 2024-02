La rivoluzione invernale: Bridgestone presenta il nuovo Blizzak 6 ENLITEN

Bridgestone, azienda leader a livello mondiale nella produzione di pneumatici di alta qualità e soluzioni per la mobilità sostenibile, ha annunciato oggi il lancio del suo nuovo pneumatico invernale touring di elevata qualità

Il Bridgestone Blizzak 6 ENLITEN, appositamente progettato per i veicoli elettrici, offre prestazioni eccezionali su neve, la migliore frenata su superfici bagnate e una maggiore durata chilometrica.

Considerando che le condizioni di guida su superfici bagnate rappresentano la sfida principale per gli automobilisti europei durante l’inverno, il Bridgestone Blizzak 6 ENLITEN è stato concepito per offrire prestazioni superiori in queste situazioni. Test effettuati da TÜV SÜD, uno degli istituti di prova automobilistici più autorevoli d’Europa, hanno dimostrato che il nuovo pneumatico invernale di Bridgestone assicura la distanza di frenata più breve su strade bagnate.

Progettato per affrontare ogni condizione stradale invernale, il Bridgestone Blizzak 6 ENLITEN presenta miglioramenti nelle prestazioni sulla neve rispetto al suo predecessore, assicurando un’eccellente mobilità e controllo. È stato anche riconosciuto come il miglior pneumatico per frenata e trazione sulla neve da TÜV SÜD.

Il fiore all’occhiello invernale di Bridgestone offre anche un notevole incremento nella durata chilometrica, con una resistenza del 32% in più rispetto al pluripremiato Blizzak LM005. Ciò non solo migliora l’efficienza del pneumatico ma, estendendone la vita di quasi un terzo, consente agli automobilisti di risparmiare sui costi.

Le eccezionali prestazioni del Bridgestone Blizzak 6 ENLITEN sono supportate dalla tecnologia ENLITEN, l’approccio innovativo di Bridgestone allo sviluppo dei pneumatici. In questo caso, la tecnologia ENLITEN è combinata con innovazioni nel design del battistrada e della mescola, tra cui un miglioramento nel design, una maggiore uniformità del profilo di usura e l’ottimizzazione della distribuzione delle lamelle. Il 25% del pneumatico è realizzato con materiali riciclati e riutilizzabili, in linea con l’impegno di Bridgestone per la sostenibilità.

Grazie alla tecnologia ENLITEN, il nuovo pneumatico invernale touring di Bridgestone è pronto a garantire prestazioni ottimali in ogni condizione stradale o atmosferica. Progettato per soddisfare le esigenze generali di qualsiasi veicolo e i requisiti specifici dei veicoli elettrici, il Bridgestone Blizzak 6 ENLITEN contribuisce all’obiettivo dell’azienda di rendere i veicoli elettrici più efficienti e accessibili.

Prodotto e progettato in Europa, il nuovo Bridgestone Blizzak 6 ENLITEN sarà disponibile a partire da maggio 2024, offrendo 189 diverse misure, comprese variazioni da 16 a 12 pollici e 54 nuove misure. Ulteriori misure saranno introdotte nel corso del 2025.

Laurent Dartoux, Presidente del Gruppo Bridgestone EMEA, ha commentato: “Con l’incredibile numero di 23 vittorie ottenute nei test dal 2020, il Blizzak LM005 ha fissato uno standard altissimo, ma con il Blizzak 6 ENLITEN abbiamo portato le cose a un altro livello. Il nostro team di esperti ha creato un pneumatico invernale di qualità superiore in grado di affrontare qualsiasi inverno. Grazie alla tecnologia ENLITEN, il Bridgestone Blizzak 6 ENLITEN è un pneumatico pronto per l’uso che offre il massimo della sicurezza e delle prestazioni, migliorando al contempo le sue caratteristiche di sostenibilità. In linea con il Bridgestone E8 Commitment, questo lancio segna un’altra pietra miliare mentre acceleriamo verso la nostra visione di un futuro di mobilità sostenibile.”

