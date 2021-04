eFootball PES: la SSC Napoli diventa partner ufficiale Konami

La SSC Napoli diventa partner ufficiale di Konami e di eFootball PES. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in questa news dedicata alla società partenopea

Come già accaduto nel passato recente con la Juventus, un’altra società calcistica italiana, in questo caso la SSC Napoli, diventerà partner ufficiale Konami e del videogioco eFootball PES a partire dalla stagione 2021-2022. Si tratta di una svolta interessante per la società partenopea capeggiata dal presidente Aurelio De Laurentiis ma, in realtà, come visto con la Juventus, di una scelta di continuità. Andiamo, però, a scoprire qualche dettaglio in più.

eFootball PES: la SSC Napoli sarà partner ufficiale dalla stagione 2021-2022

Come già detto la SSC Napoli sarà partner ufficiale, per la stagione 2021-2022 del videogioco calcistico eFootball PES e, in particolar modo, l’accordo effettuato con Konami andrà a riversarsi anche su quello che è il centro sportivo del club. Il noto centro situato a Castel Vorturno, in provincia di Caserta, cambierà nome. In seguito a questo accordo, infatti, tra la società partenopea e l’azienda nipponica, il nuovo centro sportivo della SSC Napoli sarà chiamato: SSC Napoli Konami Training Center. Ecco il tweet dal profilo ufficiale del gioco che ufficializza questo rapporto di partnership:

We are delighted to announce @sscnapoli as our latest Partner Club! The official partnership will commence from the start of the 2021/22 season, with the license becoming exclusive to the eFootball PES series from 2022/23! Partnership Trailer: https://t.co/N8NgqbAYSs pic.twitter.com/nf1IC53AlP — eFootball PES (@officialpes) April 28, 2021

L’accordo, come scritto proprio nel tweet durerà, per il momento, fino alla stagione 2022-2023. Nulla vieterà, ovviamente, alle due componenti di portare avanti a lungo la collaborazione. Che cosa accadrà nella controparte naturale di PES? Ci riferiamo ovviamente a FIFA che, dopo i rumor legati all’eliminazione dal gioco delle squadre coinvolte nel progetto della SuperLega, perderà con certezza la SSC Napoli che, molto probabilmente, figurerà con un nome diverso, come nel caso del Piemonte FC aka Juventus. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate.

Rimanete sintonizzati su tuttoteK per ulteriori aggiornamenti. Per acquistare, invece, videogiochi a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.