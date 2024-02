The Boys Stagione 4: la data d’uscita ora è ufficiale!

Alla fine Amazon Prime Video si è deciso a rivelarci finalmente la data d’uscita della stagione 4 di The Boys e il primo giorno saranno già disponibili i primi tre episodi!

Ci siamo finalmente. Amazon Prime Video aveva già accennato ad alcuni dettagli sulla trama e una data d’uscita generica. Adesso, però, la serie ha finalmente una data d’uscita ufficiale, ovvero il 13 giugno 2024. Non manca molto quindi per scoprire come porteranno avanti la storia e cosa succederà ai due team guidati da Butcher per i The Boys e Patriota per i 7. Il primo giorno di pubblicazione usciranno i primi tre episodi, per poi pubblicare un episodio a settimana fino al gran finale della quarta stagione, ovvero giovedì 18 luglio 2024.

Data d’uscita di The Boys Stagione 4 e dettagli sulla trama

La quarta stagione della serie tv dei folli supereroi sarà composta da otto episodi e saranno disponibili su Amazon Prime Video. La serie è un’esclusiva della piattaforma e sarà distribuita in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Per celebrare il compleanno di Patriota, Amazon Prime Video ha inoltre svelato il nuovo artwork delle puntate inedite oltre ad un nuovo poster in cui vediamo Patriota con Victoria Neuman, un personaggio misterioso che sta prendendo sempre più potere e rappresenta una grande minaccia.

Nella quarta stagione vedremo il mondo pronto al collasso. Victoria Neuman è infatti più vicina che mai allo Studio Ovale e pronta a controllare Patriota, che sta ampliando il suo impero. A Billy Butcher mancano ormai pochi mesi di vita, ha perso il figlio di Rebecca, Ryan, che ora è sotto l’ala protettiva di Patriota, suo padre biologico. Ma non solo, ha perso anche il ruolo di leader della squadra. Perciò chiederà l’aiuto di Joe Kessler, interpretato dal grande Jeffrey Dean Morgan, che dovrebbe prendere le redini di Butcher. Nel cast ritroveremo Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. Tra le new entry abbiamo appunto Jeffrey Dean Morgan, Susan Heyward e Valorie Curry.

Che ne pensate? Aspettate anche voi la nuova stagione? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro!

