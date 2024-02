Sea of Thieves: data d’uscita rivelata per PS5

Dopo Grounded, Pentiment e Hi-Fi Rush, Sea of Thieves chiude il cerchio delle ex esclusive Xbox: ecco la data d’uscita del titolo su PS5

Dopo le conferme dell’uscita al di fuori di Xbox per quanto concerne Grounded e Pentiment e l’arrivo su PS5 da parte di Hi-Fi Rush, ora i fan di Sony potranno gioire dell’attracco di Sea of Thieves sulla piattaforma del titano cobalto, con tanto di data. Le quattro ex esclusive di Xbox, non annunciate in quel fatidico livestream, sono ora note e corrispondono tutte ai precedenti rumor. Il giorno interessato, nel caso, è il 30 aprile. Esattamente come per Grounded, il titolo supporterà il crossplay. Il post sul blog ufficiale di Xbox dichiara i quattro giochi come le prime esclusive ad arrivare su altre piattaforme, al punto tale da spingere Rare a rilasciare il video in merito che trovate qui sotto.

La data d’uscita di Sea of Thieves su PS5

La primavera, dunque, si fa più verde del solito, anche sulle console in blu e in rosso: oggi esce Pentiment su tutte le piattaforme, mentre la data di uscita per Hi-Fi Rush su PS5 è il 19 marzo, quella di Sea of Thieves sulla stessa console è il 30 aprile e infine Grounded arriverà il 16 di quel mese. In fatto di esclusive, Phil Spencer ha definito l’approccio “caso per caso” all’esclusività come il futuro, che contrariamente ai rumor non prevede lo stesso per Starfield o per Indiana Jones e l’Antico Cerchio. “Come industria”, ha raccontato Spencer a The Verge, “non credo che dovremmo mai dare per certo che un gioco non esca su altre piattaforme.” Il gioviale capo di Xbox si è inoltre dichiarato a favore del formato fisico, smentendo i rumor sul loro abbandono. Limited Run Games ha confermato l’uscita in fisico per Pentiment e Hi-Fi Rush. Geoff Keighley, intanto, ha notato che Sea of Thieves è ufficialmente il primo gioco di Rare su console Sony.

Fun history bit: In its 39 year history, Rare has never published a game for PlayStation — Nintendo had an ownership stake in the company until it was purchased by Microsoft. That changes on April 30 when Sea of Thieves ships for PlayStation 5. pic.twitter.com/Cqvr5sroAE — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 21, 2024

Ora sta a voi dirci la vostra: è un evento storico? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.