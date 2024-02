The Plucky Squire si mostra con un nuovo originalissimo trailer

All Possible Future, sviluppatore dell’atteso action-adventure “The Plucky Squire”, ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay che mostra le caratteristiche del gioco.

Finalmente è giunto un nuovo trailer per The Plucky Squire, geniale action adventure nato dalle menti di James Turner e Jonathan Biddle e basato sulla transizione tra fasi di gameplay in due e tre dimensioni. Il titolo, inizialmente pianificato per il 2023, non è riuscito a rispettare la tabella di marcia, ricadendo anche sui risultati finanziari del suo publisher: Devolver Digital. Dopo un anno di magra, finalmente, l’opera pare essere in dirittura d’arrivo e la data di uscita scolpita sulla pietra.

Nuovo Trailer di The Plucky Squire: cosa mostra?

Nel nuovo trailer di The Plucky Squire, uscito in una giornata già ricca di annunci, figurano con grande sfoggio le innovative meccaniche introdotte dallo sviluppatore, incentrate, come già detto, sul tuffarsi dal 2D al 3D. Jot, il nostro protagonista, deve abbandonare il libro nel quale vive con l’obbiettivo di cambiarne l’infausto finale.

Ci troveremo, dunque, a percorrere con lui non solo l’ambiente tridimensionale rappresentato dalla stanza ma anche ad inoltrarci in libri, rotoli, e disegni, che devono essere esplorati in due dimensioni. Sarà, perciò, un gioco eclettico e multiforme, certamente un’opera sorprendente!

Nel filmato ci viene mostrata una fase di risoluzione di un puzzle, che costringe a sfruttare con astuzia l’ambiente circostante per superare un ostacolo ambientale. Si alterneranno, quindi, momenti più rilassati a combattimenti al cardiopalma; il tutto in una cornice artistica d’eccezione. Ricordiamo che The Plucky Squire è previsto per il 2024 ed in uscita su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

