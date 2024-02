Il Corvo: la data d’uscita del remake sostituisce Ballerina

Lo spin-off di John Wick, Ballerina, è stato posticipato al 2025. Nello stesso periodo di uscita vedremo il remake de Il Corvo. Il nuovo film dovrebbe infatti uscire questo giugno 2024.

C’è stato un cambio di calendario per quanto riguarda le uscite dei film del catalogo di Lions Gate Entertainment. L’universo di John Wick è in continua espansione con una nuova serie tv spin-off di cui non sappiamo ancora nulla, ma per farlo ha bisogno di più tempo per prepararsi. Questo è quello che è successo a Ballerina, il film spin-off con protagonista Ana De Armas. Inizialmente era previsto per il 7 giugno 2024, ma pare che invece questa sarà la data d’uscita del remake de Il Corvo, film interpretato per la prima volta da Brandon Lee. Ballerina, infatti, ora uscirà il 6 giugno 2025. Il motivo sarebbe la volontà del regista Chad Stahelski di aggiungere delle nuove sequenze d’azione.

Data d’uscita e cast del remake de Il Corvo

Il remake de Il Corvo avrà star di tutto rispetto come Bradley Cooper, Luke Evans, Jack Hutchson e Jason Momoa. Ad interpretare il protagonista del film, Brandon Lee, che è morto tragicamente sul set in una scena del film nell’ormai lontano 1994, sarà sostituito da Bill Skarsgard. Nel cast del film troviamo anche FKA Twigs, Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger, mentre il regista sarà Rupert Sanders. Alcune voci di corridoio dicono che la Lions Gate abbia in programma anche un nuovo film di Guy Ritchie per il 17 gennaio 2025. Nel frattempo Ballerina è uno dei progetti della casa di produzione più attesi, che espanderà l’universo cinematografico di John Wick. Hanno anche rivelato che stanno lavorando al quinto film di John Wick e Stahelski ha anche annunciato una serie anime in lavorazione.

Insomma, dovremo aspettare ancora un po’ per Ballerina, ma in compenso avremo il ritorno di una grande leggenda del cinema come Il Corvo. Cosa ne pensate? Siete curiosi? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

