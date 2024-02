Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta su Amazon al minimo storico!

Mai raggiunto un prezzo così contato prima d’ora: su Amazon trovate in offerta il Samsung Galaxy S24 Ultra, il modello più potente dello smartphone di ultima generazione!

Una novità davvero incredibile. L’ultimo smartphone di punta della Serie S di Samsung. Pensate che è talmente nuovo che il primo grande aggiornamento significativo c’è stato solamente qualche giorno fa. Questo basta per farvi capire quanto questo smartphone sia nuovo di zecca, ma tra l’altro ha raggiunto un prezzo che non ha mai raggiunto prima d’ora, raggiungendo il minimo storico. Il prezzo infatti si aggira sui 1.499 euro invece del classico prezzo di 1.619 euro, quindi già c’è un risparmio di oltre 100 euro da pochi giorni dalla pubblicazione. Potete trovare l’offerta cliccando direttamente sul box Amazon qui sotto!

Intelligenza artificiale offerta su Amazon con il Samsung Galaxy S24 Ultra

Nella confezione che ordinerete troverete anche il caricabatterie Samsung da 25W, per ricaricare velocemente il tuo smartphone. Parlando del punto forte, ovvero l’intelligenza artificiale, puoi fare letteralmente qualsiasi cosa. Puoi lavorare come un vero professionista modificando le foto con Edit Suggestion, ricevi una traduzione in tempo reale durante le chiamate con Traduzione Live. Puoi scrivere inoltre con la S Pen e Assistente Note che organizzerà per te tutti i tuoi appunti. L’S24 Ultra inoltre è ultra resistente a qualsiasi tipo di caduta grazie alla sua armatura di titanio integrata nel telaio, ideale per una maggiore resistenza ai graffi con Corning Gorilla Armor e al grado di protezione IP686.

Parlando della fotocamera, questa ha la capacità di scattare foto notturne al massimo della qualità, grazie alla ProVisual engine che vanta dei dettagli molto nitidi. Usa la Space Zoom e scopri foto e video più stabili e luminosi anche di notte grazie ai pixel che sono 1,6 volte più grandi e a un Teleobiettivo con OIS più ampio. Grazie a questo smartphone inoltre puoi goderti un’esperienza di gioco ultra realistica, grazie al suo potente processore, una camera di vapore quasi raddoppiata per offrire un’esperienza di gioco fluida, ampia memoria, una straordinaria efficienza energetica e una batteria da 5.000 mAh con un’autonomia molto lunga. Infine il display QHD+ da 2600 nit da 6,8 pollici con Vision Booster migliorato esalta i colori e i contrasti, per rendere l’esperienza visiva ancora più eccezionale.

Se volevi acquistare l’ultimo smartphone di punta di Samsung, questo ci sembra il momento migliore per farlo. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.