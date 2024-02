Avengers 5 toglie il riferimento a Kang, il film avrà un altro titolo

I Marvel Studios hanno deciso di togliere il riferimento a Kang dal titolo di Avengers 5, perciò il film, in arrivo nel 2026, avrà un titolo diverso

Uno dei film più attesi per il prossimo anno è sicuramente il quinto film degli Avengers. Soprattutto ora che i film Marvel stanno facendo un flop dopo l’altro. Dopo la condanna di Jonathan Majors e la conseguente scelta della Disney di licenziarlo, pare che gli sceneggiatori abbiano deciso di mettere in atto una serie di cambiamenti. Da qui la decisione di togliere qualsiasi riferimento a Kang nel tiolo del quinto film dedicato agli Avengers. Come sappiamo, il titolo scelto per questo film era, infatti, Avengers: The Kang Dynasty. La Marvel sta, inoltre, cercando di ridurre al minimo il ruolo del villain interpretato da Jonathan Majors ecco perché lasciare un titolo del genere non avrebbe molto senso. In realtà, sembra che i cambiamenti riguardo il ruolo di Kang fossero già in atto ancor prima che Jonathan Majors fosse condannato per le molestie e l’aggressione ai danni dell’ex fidanzata.

Avengers 5, uscita, sceneggiatura e trama oltre a Kang

Il quinto film dedicato ai vendicatori della Terra dovrebbe arrivare nelle sale americane l’1 maggio 2026, un anno dopo rispetto alla data annunciata in precedenza di Marvel Studios che era fissata al 2 maggio 2025. La sceneggiatura, inoltre è ora in mano a Micheal Waldron che si sostituirà a Jeff Loveness nella scrittura della storia. Tutti i prossimi progetti del mondo MCU hanno subito svariati posticipi visti gli scioperi di Hollywood del 2023. I prossimi capitoli delle avventure del team Avengers si occuperanno di concludere la sesta fase dell’MCU che partirà con The Fantastic Four.

E voi cosa ne pensate del ridimensionamento del ruolo di Kang in Avengers 5? Fatecelo sapere in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

