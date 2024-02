Xiaomi Pad 6S Pro: ufficiale con Snapdragon 8 Gen 2

Xiaomi Pad 6S Pro è ufficiale, il nuovo tablet dell’azienda cinese con display 3K e Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Oltre al nuovo smartphone top di gamma Xiaomi 14 Ultra, l’azienda cinese ha annunciato in Cina anche un nuovo tablet: Xiaomi Pad 6S Pro. Il dispositivo va ad ampliare la gamma Pad 6, che già include il modello base, la versione Pro e la Max (mai uscite dai confini cinesi).

Xiaomi Pad 6S Pro: design e caratteristiche

Il design di Xiaomi Pad 6S Pro ricalca quello degli altri tablet della serie Pad 6, con bordi piatti e un’isola quadrata posteriore per il comparto fotografico. Il tablet è compatibile con gli accessori già realizzati da Xiaomi per la serie, come la tastiera magnetica e il pennino.

Lo schermo è un LCD IPS “Sunshine” da 12,4 pollici con risoluzione 3K (3048×2032 pixel), formato 3:2, frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e luminosità di picco di 900 nit. Il display supporta la gamma cromatica DCI-P3, HDR 10, HDR Vivid e Dolby Vision.

Xiaomi Pad 6S Pro: hardware e software

Il cuore pulsante del tablet è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 da 3,19 GHz a 4nm, affiancato da 8/12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0.

La batteria è una 10.000 mAh (una doppia 5000 mAh) con supporto alla ricarica rapida da 120 W e ricarica pogo-pin da 22,5 W. Lato connettività, troviamo una porta USB-C 3.2 Gen1, WiFi-7 802.11 a/b/g/n/ac/ax a doppia banda e Bluetooth 5.3.

Fotocamera e audio

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale ha un sensore da 32 MP.

Il tablet è dotato di sei altoparlanti stereo, supporta il Dolby Atmos ed ha la certificazione audio wireless Hi-Res e Hi-Res. Xiaomi Pad 6S Pro è il primo tablet di Xiaomi ad essere dotato nativamente del sistema operativo HyperOS.

Disponibilità e prezzo

Il tablet è disponibile in Cina in tre varianti di colore: verde, azzurro e nero. Il prezzo parte da 3.299 yuan cinesi (circa 424 euro) per la variante base da 8 GB + 256 GB. Al momento, non ci sono informazioni in merito al possibile arrivo del tablet sul mercato globale.

Che ne pensate del nuovo smartphone Xiaomi? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!