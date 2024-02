Helldivers 2: trucchi e consigli per iniziare a giocare

In questa guida vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per iniziare a giocare al meglio a Helldivers 2, il nuovo TPS cooperativo di Arrowhead

Helldivers 2, il nuovo TPS cooperativo di Arrowhead game studios e Sony, sta riscuotendo un grande successo e questo sta spingendo sempre più nuovi giocatori a dargli una possibilità. Questo titolo però è molto più impegnativo di quanto non sembri, e i novizi potrebbero avere dei problemi ad approcciarvisi. Per aiutare i giocatori in difficoltà abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per iniziare a giocare al meglio a Helldivers 2.

Non ricaricate troppo | Helldivers 2: trucchi e consigli

Per prima cosa vogliamo iniziare con un consiglio fondamentale per i giocatori abituati ad altri tipi di sparatutto: non ricaricate se non è necessario. In questo titolo infatti ogni arma avrà un numero limitato di caricatori a disposizione e ogni volta che ricaricherete finirete col buttare tutti i proiettili residui. In Helldivers 2 le munizioni sono davvero fondamentali e di conseguenza è importantissimo cercare di sprecarle il meno possibile.

Curatevi strategicamente | Helldivers 2: trucchi e consigli

Proprio come i caricatori, anche gli stimolanti sono importantissimi e non vanno assolutamente sprecati. Queste siringhe curative infatti sono molto limitate e da ogni pacchetto di rifornimento è possibile ottenerne solamente 2.

Per sfruttare al massimo le cure quindi vi incoraggiamo ad utilizzarle solo quando strettamente necessario e quando sapete di essere in procinto di prendere danno. Gli stimolanti infatti hanno un potente effetto di rigenerazione che continuerà a curarvi per qualche secondo. Se lo utilizzerete al momento giusto potrete quindi nullificare completamente la maggior parte degli attacchi nemici.

Non puntate dritti all’obiettivo | Helldivers 2: trucchi e consigli

Spesso molti giocatori tendono a correre a testa bassa verso gli obiettivi principali della missione, ma questo è un grossissimo errore. In giro nella mappa di gioco infatti sono presenti davvero tantissime attività extra che attendono solo di essere completate.

Per esempio è possibile trovare nidi di Terminidi da distruggere, giacimenti di risorse oppure postazioni d’artiglieria da attivare. Visitare questi punti d’interesse è davvero molto importante dato che, oltre a garantirvi una ricompensa nettamente maggiore alla fine della missione, vi permetteranno anche di guadagnare materiali e addirittura crediti premium extra.

Affrontate i nemici in maniera furba | Helldivers 2: trucchi e consigli

Alle difficoltà più basse sarete abbastanza liberi di utilizzare l’approccio che preferite in battaglia ma, una volta che sarete passati a quelle più avanzate, non potrete più permettervi di gettarvi in combattimento senza un piano. Il modo migliore per superare anche le missioni più difficili è quello di giocare in maniera difensiva e sfruttare il layout della mappa a vostro vantaggio. Gettarsi nel mezzo di un nido di Terminidi è sicuramente molto divertente, ma otterrete risultati decisamente migliori se invece cercherete di attirarli in una strettoia disseminata di torrette automatiche.

Non siate d’intralcio ai compagni | Helldivers 2: trucchi e consigli

In Helldivers 2 è sempre attivo il fuoco amico e di conseguenza se non sarete abbastanza attenti potreste rischiare di mettere in difficoltà serie tutta la squadra. Per ridurre al minimo il rischio di morti accidentali vi consigliamo quindi di non passare mai davanti alla linea di tiro di un vostro alleato. Inoltre durante le battaglie di posizione è sempre saggio sparare da accovacciati o, meglio ancora, da sdraiati. In questa posizione infatti non solo sarete più difficili da colpire, ma potrete anche gestire meglio il rinculo delle vostre armi da fuoco.

Sfruttate gli stratagemmi | Helldivers 2: trucchi e consigli

Gli stratagemmi sono una risorsa estremamente potente e per questo motivo i giocatori tendono a conservarli per i momenti di maggiore necessità. Da un lato è giusto evitare di restare a corto di stratagemmi nel momento del bisogno, ma dall’altro bisogna tenere conto del fatto che i tempi di ricarica in genere non sono particolarmente lunghi.

Per questo motivo, se pensate che sia il momento giusto per usare uno stratagemma, allora non c’è alcun motivo di trattenersi. Cercate solamente di evitare che tutti i membri della vostra squadra lancino i propri stratagemmi nello stesso momento, dato che in quel caso si tratterebbe di uno spreco.

Memorizzate le sequenze di tasti | Helldivers 2: trucchi e consigli

Per utilizzare gli stratagemmi è necessario immettere una specifica sequenza di tasti direzionali. Immettere tutti questi input di base non è molto complicato, ma la situazione cambia quando ci si trova in mezzo alla battaglia. Per evitare di trovarvi in difficoltà vi consigliamo quindi di cercare di memorizzare i tasti degli stratagemmi più comuni. In questo modo anche quando vi trovate sopraffatti dai nemici sarete sempre in grado di far ritornare in vita i vostri compagni o chiamare un pod di rifornimenti.

Pronti a esportare la democrazia!

Qui si conclude la nostra lista di trucchi e consigli per Helldivers 2. Adesso non vi resta altro da fare che mettere in pratica i nostri suggerimenti in modo da esportare al meglio la democrazia su tutti i pianeti dello spazio conosciuto.

Helldivers 2 è disponibile ora per PC e PlayStation 5. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.