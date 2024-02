Batman Beyond: rivelato il concept art del pitch per il film

È stato svelato il concept art per un pitch del film su Batman Beyond da parte di alcuni degli artisti che lavorano ai film dello Spider-Verse

Un tweet dell’artista di sviluppo visivo di Spider-Verse Yuhki Demers ha rivelato che lui e il regista di My Dad the Bounty Hunter, Patrick Harpin, hanno presentato a Warner Bros. e DC Comics cinque mesi fa un pitch per un progetto di film su Batman Beyond. Demers ha scritto su X:

Prima di presentare la proposta, ci hanno avvertito ‘Non c’è assolutamente modo di fare un film su Beyond’, ma hanno apprezzato il nostro entusiasmo. Abbiamo delineato lo schema dell’intero film e quello che era iniziato come un ‘mai’ si è trasformato in un ‘forse’. Da allora, abbiamo fatto carriera nella compagnia sperando di arrivare a James Gunn, ma per ora, ecco un assaggio di ciò che abbiamo preparato.

I tre pezzi di concept art mostrano un piano eroico di Terry McGinnis di fronte allo skyline cyberpunk di Gotham, camminando lungo un vicolo illuminato al neon, e inseguito attraverso il traffico dal villain mutaforma, Inque.

Batman Beyond: il film tra passato e futuro

I piani per un film live-action di Batman Beyond sono stati messi in pausa dopo la ristrutturazione dell’universo cinematografico DC di James Gunn e Peter Safran. Si vociferava che il film, scritto dalla sceneggiatrice di Flash e Batgirl, Christina Hodson, stesse pensando di coinvolgere Michael Keaton nel riprendere il ruolo di Bruce Wayne. Alla fine del suo tweet, Demers ha incoraggiato i suoi seguaci a sostenere pubblicamente la proposta per ottenere un incontro con James Gunn e dare il via libera a un film animato su Batman Beyond condividendo e mettendo like al suo tweet.

Batman Beyond è stato trasmesso inizialmente nel 1999, ambientato nel 2019, seguendo Terry McGinnis come nuovo Batman sotto la guida di un Bruce Wayne in pensione. La serie è durata tre stagioni prima di concludersi nel 2001. Ha avuto anche un film diretto su DVD, “Batman Beyond: Return of the Joker”, un gioco in 3D per Nintendo 64 nel 2000 e numerose serie a fumetti.

