Bologna-Verona: dove vedere la partita?

Al via l’anticipo di Serie A tra Bologna e Verona: ma dove vedere la partita? Scopriamolo con questo articolo

I diritti tv sono un punto fermo se si parla di calcio, in particolar modo negli ultimi anni grazie all’avvento della tecnologia e all’inserimento del VAR. La Serie A è attualmente suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne vanta la piena esclusività. Se ciò rappresenta un vantaggio per le società, lo stesso non si può dire per utenti e tifosi, i quali si trovano costretti a cercare numerose informazioni per conoscere ogni dettaglio relativo ai match in programma e di loro interesse. Pertanto l’articolo in questione ha un obiettivo preciso: spiegare dove vedere Bologna-Verona e analizzare le probabili formazioni.

La giornata 26 regalerà molte emozioni, visto che entrambe le squadre hanno bisogno di punti: gli emiliani per alimentare il loro sogno, i veneti per dare vita ad una rimonta.

Dove vedere Bologna-Verona: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In quinta posizione con 45 punti, il Bologna viaggia a ritmi elevatissimi, vincendo e convincendo una gara dopo l’altra. Il club emiliano è addirittura a pari punti con la quarta e a +4 sulla sesta. Se la Champions potrebbe rivelarsi proibitiva, l’Europa sarebbe un ottimo traguardo. Fermo a 20 punti in 18esima posizione compare l’Hellas Verona, reduce da due pareggi ma in piena emergenza sul piano dei risultati e della classifica. Gli scaligeri devono fuggire dalla zona calda e superare il brutto periodo. Scopriamo allora dove poter vedere Bologna-Verona, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra pochi anni fa, si è guadagnata il suo spazio all’interno del mondo calcistico. Allo stato attuale infatti solo DAZN può garantire l’intero calendario della Serie A. Il servizio si arricchisce con i match di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile mostra due strade diverse: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, il quale permette di utilizzare l’applicazione da due dispositivi in modo simultaneo. Non occorrerà fare molte operazioni, solamente cliccare sul link diretto che rimanda al sito.

Soffermandosi su Sky, il calendario dei servizi si mostra diverso. Il pacchetto permette la fruizione di tre partite di Serie A per ogni giornata, ampliando però il pacchetto calcio con le partite del campionato femminile e gli scontri dei club esteri. A questi si aggiungono gli impegni di stampo europeo, rispettivamente Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce maggiormente con l’aggiunta di altri sport, ovvero Tennis, NBA, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, con il link che riporta a NOWTV.

Chiusa la discussione piattaforme, eccoci giunti al momento tanto atteso: Bologna-Verona sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Venerdì 23 Febbraio alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Ricordiamo quanto sia necessario avere una VPN per navigare su internet.

Bologna-Verona, probabili formazioni

Le certezze di Thiago Motta contro le paure di Marco Baroni.

Di seguito le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Noslin.

Una delle due riuscirà a prendersi i tre punti? Dateci il vostro parere. Continuate a seguire tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web.