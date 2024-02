Smart tv Sony 4K UHD, un’offerta Amazon per gli appassionati

Ci sono modi e modi per guardare la tv, modi più basic e altri invece più sofisticati. Questa smart tv Sony 4K UHD in offerta su Amazon rientra nella seconda categoria

Ci sono state tantissime offerte sulle smart tv di Sony, come ad esempio questa smart tv 4K Masterseries, ideale per i giocatori. Ma ce n’è un’altra molto interessante: l’offerta è su Amazon ed è sulla smart tv Sony 4K UHD che troviamo oggi ad un prezzo molto conveniente. Infatti il prezzo impostato è sui 720 euro. Questa tv offre una visione di ogni programma, che sia una serie tv o un film, con una qualità e una risoluzione non da poco, quasi il massimo che le smart tv possano offrire. Potete trovare l’offerta sulla smart tv cliccando direttamente sul box Amazon qui sotto!

Film e serie fluidi con l’offerta Amazon sulla smart tv Sony 4K UHD

Grazie a questa smart tv, potrete godervi film d’azione, sport e videogiochi in maniera fluida e chiara. Questo è possibile grazie al pannello 100HZ/120Hz che aggiorna i contenuti sulla tv 120 volte al secondo per transizioni senza interruzioni. Inoltre c’è l’altoparlante X-Balanced che rende l’audio surround di Dolby Atmos avvolgente e coinvolgente, per regalarti le stesse emozioni che provi al cinema direttamente da casa. Il piedistallo premium a 2 posizioni ti dona una flessibilità che ti permette di scegliere tra un allestimento standard o stretto, nel caso voi abbiate dei mobili più piccoli.

Ma non solo, questa smart tv è perfetta anche per i giocatori, infatti è della serie BRAVIA, che offre un gameplay reattivo alla massima potenza e con una fluidità senza precedenti, con una frequenza di aggiornamento variabile e la possibilità di impostare la modalità a bassa latenza automatica in HDMI 2.1. La tv è compatibile con la BRAVIA CAM, ottimizza l’audio e le immagini in base alla sua posizione all’interno della stanza e inoltre ha un sensore di luce e colore che regola le immagini in base all’illuminazione.

Che siate amanti del cinema o dei videogiochi, vi consigliamo di approfittare dell’offerta Amazon. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.