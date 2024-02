Xiaomi 14 Ultra: ufficiale il nuovo top di gamma con camere Leica

Xiaomi 14 Ultra è ufficiale, il nuovo top di gamma con fotocamere Leica e Snapdragon 8 Gen 3 arriva in Cina

L’attesa è finita, Xiaomi ha finalmente svelato il suo nuovo gioiello, lo Xiaomi 14 Ultra, un vero e proprio mostro di potenza e stile che si posiziona al vertice della gamma del produttore cinese. Presentato in Cina oggi 22 febbraio, il dispositivo si affianca ai modelli 14 e 14 Pro già annunciati a ottobre, completando la line-up di fascia alta.

Xiaomi 14 Ultra: un comparto fotografico da urlo

Il fiore all’occhiello di Xiaomi 14 Ultra è senza dubbio il comparto fotografico, realizzato in collaborazione con Leica e caratterizzato da un grande modulo circolare che ospita quattro sensori:

Principale da 50MP con sensore LYT-900 da 1″ e apertura variabile f/1,63-f/4,0

con sensore LYT-900 da 1″ e apertura variabile f/1,63-f/4,0 Due telefoto da 50MP , una flottante con lunghezza focale di 75mm e una periscopica da 120mm

, una flottante con lunghezza focale di 75mm e una periscopica da 120mm Ultra grandangolare da 50MP con FOV 122°

La fotocamera principale vanta un’apertura variabile che può essere regolata con precisione in modalità Pro, offrendo una flessibilità senza precedenti per gli scatti in qualsiasi condizione di luce. Il sistema Dual-Channel IceLoop assicura inoltre un perfetto controllo della temperatura, evitando surriscaldamenti anche durante l’utilizzo intenso.

Xiaomi 14 Ultra: prestazioni al top e design elegante

A spingere Xiaomi 14 Ultra ci pensa il potente processore Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 16GB di RAM LPDDR5x e 512GB di memoria interna UFS 4.0. Il display è un magnifico AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione 3200×1440 e luminosità di picco di 3.000 nits, perfetto per godere di contenuti multimediali in alta definizione.

La batteria da 5.300mAh è compatibile con la ricarica HyperCharge a 90W e la ricarica wireless a 80W, garantendo una ricarica rapida e una lunga autonomia. Per gli utenti più esigenti, è disponibile anche un modulo aggiuntivo che estende la batteria di ulteriori 1.500mAh.

Disponibilità e prezzi

Xiaomi 14 Ultra è disponibile in Cina nelle colorazioni Black e White ai seguenti prezzi:

12/256GB : 6.499 yuan, circa 843 euro

: 6.499 yuan, circa 16/512GB : 6.999 yuan, circa 897 euro

: 6.999 yuan, circa 16GB/1TB: 7.799 yuan, circa 999 euro

E’ disponibile anche una versione speciale in titanio da 16GB/1TB al prezzo di 8.799 yuan, circa 1.128 euro.

Conclusioni

Al momento non ci sono informazioni precise sulla disponibilità globale dello smartphone. Tuttavia, il suo arrivo sui mercati internazionali è altamente probabile, seppur con possibili ritardi e prezzi differenti. Con un comparto fotografico eccezionale, prestazioni di altissimo livello e un design elegante, questo dispositivo rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di tecnologia.

