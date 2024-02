Meliconi true wireless DART: connettività avanzata con Bluetooth 5.3

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.

Rispettosi dell’ambiente , i DART PODS adottano un packaging 100% privo di plastica , promuovendo la sostenibilità ambientale . Le specifiche tecniche includono la tecnologia Bluetooth 5.3, un microfono universale con touch control per gestire chiamate e riproduzione musicale, auricolari in-ear Easy Wear, fino a 5 ore di autonomia e un pratico case di ricarica con capacità per 3 ricariche complete.

Compatibili con sistemi Apple e Android, i DART PODS si connettono facilmente a qualsiasi dispositivo dotato di connessione Bluetooth, come smartphone, tablet e notebook. Perfetti per chi desidera una gestione pratica delle chiamate e un’esperienza musicale di alta qualità.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.