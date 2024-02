Elden Ring: Shadow of the Erdtree, svelato il prezzo

From Software e Bandai Namco hanno annunciato il prezzo dell’attesissima espansione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Dopo numerosissimi leak e l’annuncio ufficiale arrivato ieri, From Software e Bandai Namco hanno svelato la data di uscita ed il prezzo di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, espansione del pluripremiato souslike del 2022. L’avventura, che ci porterà nel reame d’ombra, nato dalle azioni del semidio Miquella, costerà 39,99€. Si tratta di un prezzo piuttosto alto, considerando che Bloodborne: The Old Hunters costava solo la metà.

Probabilmente, il DLC varrà comunque la cifra richiesta e promette di farci visitare un’area nuova di zecca dalle dimensioni maggiori di Sepolcride. Vi saranno numerosi nuovi boss, indicati dall’azienda come più di dieci, nuove ceneri di guerra, nuovi prodigiosi nemici e parecchie armi con cui ampliare il nostro arsenale, anche di categorie mai aggiunte prima. Il tutto condito dalla meravigliosa direzione artistica dello studio nipponico.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ecco il prezzo delle varie edizioni

Elden Ring: Shadow of the Erdtree non sarà un’espansione stand alone e necessiterà del gioco base per essere goduta. Ma non disperate, Bandai Namco ha deciso di mettere in vendita un’edizione che include il titolo stesso al prezzo di 79,99€. Con il premium bundle, prezzato 49,99€ otterrete il DLC insieme alla colonna sonora e all’artbook digitale. Infine, per chi si è veramente innamorato dell’epopea tratteggiata dalle penne prodigiose di George R. R. Martin e Hidetaka Miyazaki c’è, anche, una ricca edizione da collezione.

La collector edition conterrà una statua del nuovo boss: Messmer l’impalatore della bellezza di 46 centimetri oltre ad una copia dell’artbook cartaceo e all’immancabile soundtrack digitale. Nonostante il prezzo esoso di 249,99€, essa è un’offerta imperdibile per coloro che non vedono l’ora di ritornare nel pericoloso ed affascinante Interregno.

