Modus Games: annunciata la nuova collaborazione con Reply Game Studios

Questa collaborazione tra Modus Games e Reply Game Studios porterà alla pubblicazione, da parte della prima, di una nuovissima proprietà intellettuale nel 2022. Ma vediamo di capire un po’ meglio la situazione.

Come dichiarato da Shane Biewith, vicepresidente esecutivo del marketing globale di Modus Games, l’entusiasmo è parecchio per la collaborazione con la casa italiana Reply Game Studios.

D’altro canto, il direttore tecnico di Reply s.p.a. Filippo Rizzante, ha riposto con gioia alle parole del vicepresidente americano.

La collaborazione con Modus Games ci ha permesso di dedicare tutto il nostro tempo e le nostre risorse al completamento del gioco su cui stiamo lavorando da ormai tre anni. Questo per noi è un nuovo inizio, infatti abbiamo rinominato Forge Reply in Reply Game Studios. Il nuovo nome mostra il nostro impegno in questo progetto, e non vediamo l’ora di condividerlo con il mondo