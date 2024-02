La Smart tv Panasonic 4K UHD è in offerta su Mediaworld

Su Mediaworld troviamo un’offerta sulla smart tv 4K UHD di Panasonic, un gioiellino della tecnologia che vi consigliamo di acquistare se cercate una nuova smart tv

Forse non sarà una marca del livello della Samsung o della Sony, ma la Panasonic è comunque un marchio di qualità altissima. Pensate, infatti, che l’azienda da il pieno supporto al dolby vision VRR a 60Hz. Questa smart tv è un elettrodomestico che non può mancare in casa e non ha nulla da invidiare ai giganti del mercato come la Samsung o la Sony. In questo articolo vediamo tutte le caratteristiche sulla smart tv di Panasonic con risoluzione 4K UHD in offerta su Mediaworld. Oggi questa smart tv è disponibile alla modica cifra di 328,99 euro al posto di 499,99 euro, c’è quindi un risparmio di ben 171 euro che non è una cosa da poco. Potete trovare l’offerta su questa smart tv cliccando direttamente su questo link.

L’offerta sulla smart tv Panasonic 4K UHD su Mediaworld

Il vantaggio principale di avere una smart tv è avere l’accesso a un numero elevato di serie tv, film e musica senza avere la necessità di collegare un’antenna o di abbonarsi ad un servizio via cavo. Basta semplicemente infatti collegare la smart tv ad una connessione internet tramite il Wi-Fi integrato e offre una scelta infinita tra piattaforme streaming. Potete scegliere tra Netflix, Amazon, YouTube, Disney+ e tanto altro. Questa smart tv ha inoltre Dolby Vision, una risoluzione HDR10 e HLG, con i quali questa smart tv offre colori più realistici e dei livelli di contrasto e luminosità al di sopra della norma, questo per riprodurre nel miglior modo possibile i contenuti compatibili con HDR. Dolby Vision implementa i metadati fotogramma per fotogramma, così da avere colore e luminosità al massimo della qualità che cambiano in modo dinamico che rendono la visione più immersiva.

Con la tecnologia Dolby potete scoprire la differenza che fa dal guardare una tv normale. Il Dolby infatti offre un intrattenimento senza precedenti che vi farà sentire al centro di un film, come se foste proprio insieme ai protagonisti. Qualsiasi cosa guardiate, che sia un film, una serie tv o un videogioco, sarete al centro della scena al fianco dei personaggi. Una volta che avrete provato la tecnologia Dolby, non vorrete mai più abbandonarla. Questa smart tv ha inoltre una modalità game, perfetta per gli appassionati dei videogiochi. Con il telecomando puoi infatti cliccare il pulsante per ridurre al minimo l’input lag, in modo che il comando che date in game sia responsivo e rapido.

Se cercate quindi una nuova smart tv e ad un buon prezzo, allora approfittate dell’offerta Mediaworld. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.