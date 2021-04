E3 2021: evento completamente digitale, svelate le date!

Dopo settimane e settimane di rumor, finalmente sono state svelate le date ufficiali dell’E3 2021, un evento completamente digitale a causa della pandemia da Coronavirus

Finalmente è ufficiale: l’ESA ha confermato che l’E3 2021 si terrà in forma completamente digitale. La pandemia causata dal Coronavirus ha colpito l’ennesimo grande evento dell’industria videoludica, come ci si poteva aspettare considerando il mancato rallentamento del propagarsi del virus. Nelle scorse ore sono stati svelati i primi dettagli sulla prossima conferenza più attesa dell’industria, comprese le date ufficiali dello show e alcune delle aziende che hanno già confermato la loro presenza. Purtroppo, come è ovvio che sia, non potrete in alcun modo presenziare fisicamente allo show e dovrete gustarvelo da casa, nelle varie dirette streaming che verranno messe in campo.

L’Entertainment Software Association ha annunciato che l’E3 2021 si terrà dal 12 al 15 giugno prossimo e, nonostante la mancata possibilità di un evento fisico vero e proprio, il presidente e CEO dell’ESA ha affermato che non se ne perderà lo spirito. Stanley Pierre-Louis ha infatti affermato:

Per più di due decadi, l’E3 è stato il luogo principale per mostrare il meglio che l’industria videoludica ha da offrire, riuscendo ad unire il mondo sotto l’effige dei videogiochi. Evolveremo l’E3 di quest’anno verso una maggiore inclusività, ma vogliamo comunque intrattenere i fan con annunci importanti per rendere di nuovo quest’evento il palcoscenico principale per i videogiochi. Stanley Pierre-Louis

E3 2021: fra date ufficiali, aziende e… poco altro!

Le aziende che per ora hanno confermato la loro presenza all’E3 2021 sono Warner Bros, Koch Media, Nintendo, Capcom, Xbox, Konami, Ubisoft e Take-Two. Mancano all’appello ancora Sony, Electronic Arts, Bandai Namco, Square Enix e SEGA, oltre che Activision Blizzard. Di tempo per iscriversi all’evento ne hanno ancora, ma ci possiamo aspettare alcune mosse particolari, specialmente da Sony. L’evento sarà completamente gratuito e l’ESA spera di poter predisporre un E3 2022 dal vivo. E lo speriamo anche noi!

Oltre alle date ufficiali e a queste prime informazioni, non si sa altro riguardo l’E3 2021. Di tempo ancora ce n’è e ci aspettiamo che nei prossimi giorni saranno svelati altri dettagli e indiscrezioni. Seguirete l’E3 2021? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!