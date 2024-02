Hi-Fi Rush: confermata l’uscita multipiattaforma, ma su PS5

Un port di Hi-Fi Rush in effetti c’è, ma per PS5: il rhythm action game di Tango Gameworks è in dirittura d’arrivo sulle piattaforme di Sony

In seguito ai molti rumor circa la situazione di Hi-Fi Rush, il port è confermato per l’uscita su un’altra piattaforma: nello specifico, PS5. Per la data da segnare sui calendari, invece, fissate il 19 marzo. Il primo annuncio è arrivato dal canale sudamericano di Bethesda, subito dopo reso privato. Ora, come vedete qui sotto, abbiamo un trailer internazionale. In quanto al gioco in sé, se già non lo conosceste, si tratta di un rhythm action game in cui il protagonista Chai combatte contro l’azienda di robotica Vandelay con l’aiuto dei suoi alleati. Tutti i colpi inflitti, naturalmente, beneficiano enormemente del senso del ritmo del giocatore, sebbene il video qui sotto faccia più leva sull’umorismo del titolo.

Hi-Fi Rush: in arrivo per PS5… e Switch?

Prima dell’annuncio di un port per PS5, Hi-Fi Rush è uscito per PC e, naturalmente, Xbox Series X e Series S, guadagnandosi al contempo le simpatie della critica. Lo scorso agosto il gioco ha raggiunto quota tre milioni di giocatori, mentre i datamine di questo mese sembravano indicare l’uscita sulla piattaforma di Sony e su Nintendo Switch. Quest’ultimo formato non è stato rivelato nel Direct, ma potrebbe arrivare in seguito. Per ora, però, i fan del titano cobalto possono crogiolarsi all’idea di combattere al fianco di Peppermint e sgangherata compagnia, colpendo i nemici con la chitarra a ritmo di musica e accorrendo all’occorrenza alla cavalleria per devastanti mosse in combo.

Ora sta a voi dirci la vostra: su che piattaforma intendete giocare a questa piccola perla? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.