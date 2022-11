Pokémon Scarlatto e Violetto: le migliori creature di tipo Acciaio

La nostra tier list si fa METAL: ecco i migliori Pokémon di tipo Acciaio con cui alzare indice e mignolo giocando a Scarlatto e Violetto

Siamo di nuovo qui per inquadrare un altro tipo per i Pokémon che potete trovare in Scarlatto e Violetto, in questo caso l’Acciaio. Introdotto nelle versioni Oro e Argento insieme al Buio, questo elemento eccelle in un aspetto: la difesa. Questa tipologia resiste infatti ai colpi di ben dieci tipi: ovviamente il suo, ma anche Coleottero, Drago, Volante, Erba, Normale, Psico, Folletto, Ghiaccio e Roccia. Per gli ultimi tre di questi, poi, la cosa non va a senso unico: una mazzata scintillante fa due volte più male. Alle debolezze passeremo a breve, mettendovi in guardia su cosa fare dei vostri combattenti metallici.

Preambolo generale

Se volete un buon tipo Acciaio da assoldare nella squadra di Pokémon Scarlatto e Violetto, come abbiamo già detto, che sia uno solo! L’importanza di un team bilanciato, preferibilmente senza monotipi, non va mai dimenticata. Esistono 18 elementi a cui una creatura può appartenere e, come abbiamo detto nella nostra recensione dei giochi, l’avventura li coprirà uno ad uno. Voi avete sei posti liberi: con le bestiole di doppio tipo potete arrivare a coprirne 12 e, caso vuole, con i giusti teratipi potreste potenzialmente coprire ogni debolezza arrivando a quota 18 (o meglio, 13 in un solo scontro). I mostri ferrosi sono deboli a Fuoco, Terra e Lotta, ma sono immuni al Veleno.

Revavroom

A proposito del tipo Veleno, abbiamo infilato Revavroom anche nella lista delle creature venefiche, quindi eviteremo di dilungarci troppo. Il motore ambulante è messo bene in velocità e resistenza fisica, ma in aggiunta alle sue debolezze quella agli attacchi Terra è doppia. Il rovescio della medaglia sono le sue dieci resistenze, compresa un’immunità agli attacchi tossici. In quanto al moveset, questo motore senziente può imparare Metaltestata, Velenpuntura e persino Sporcolancio. Di solito vi diremmo dove catturare la pre-evoluzione, ma c’è un ottimo Revavroom di Teratipo Fuoco in un avvallamento della Sierra Napada, all’estremo nord della mappa.

Copperajah – i migliori Pokémon di tipo Acciaio per Scarlatto e Violetto

L’elefante metallico Copperajah è un tipo acciaio che fa il suo ritorno in Scarlatto e Violetto dopo essere stato introdotto in Pokémon Spada e Scudo. Trattandosi di un monotipo, dalla sua questo pachiderma ha solo delle ottime statistiche, due su tutte punti vita e attacco. Il tallone d’achille, elemento secondario a parte, è rappresentato da velocità e una difesa sorprendentemente bassa. Per fortuna, però, Copperajah ha un ottimo pool di mosse tra cui scegliere. Terremoto, Vigorcolpo, Troppoforte, Pietrataglio: serve altro? Potete trovare Cufant nei deserti orientali e Copperajah stesso nei pressi di Sierra Nepada.

Lucario – i migliori Pokémon di tipo Acciaio per Scarlatto e Violetto

Oltre ad essersi meritato un posto nel pantheon di Super Smash Bros. Ultimate, Lucario è anche presente nella fauna di Paldea. Questo Acciaio/Lotta resta sempre una scelta valida per tutti i giocatori, grazie ad ottime statistiche e accesso a mosse come Danzaspada e Zuffa. Il suo punto debole, però, è il bisogno della prima delle due mosse per raggiungere il suo vero potenziale. Per il resto, è molto più agile ed affidabile rispetto ad altri mostriciattoli metallici. Potete trovare Riolu a sudovest di Paldea, mentre il Lucario adulto lo si può reperire (di nuovo) nei pressi di Sierra Nepada.

Orthworm – i migliori Pokémon di tipo Acciaio per Scarlatto e Violetto

Parlando invece di facce nuove, abbiamo il buffo Orthworm. Questo monotipo non sembra particolarmente impressionante, ma gode di un’abilità molto utile. In modo analogo ad Assorbacqua (descritta parlando del Wooper di Paldea nella guida ai tipi Veleno), grazie a Mangiaterra si può incassare qualsiasi attacco di tipo Terra e riguadagnare punti vita, anziché perderne. Sapete cosa vuol dire: delle tre debolezze, ci siamo tolti dalle scatole quella al tipo Terra. Il moveset, poi, è ottimo: Metaltestata, Ferroscudo e persino Terremoto. Lo trovate dove avete affrontato la variante Dominante: nell’Area 3 Est, dove ci sono gli scavi. Attenti, però: è un timidone.

Bronzong – i migliori Pokémon di tipo Acciaio per Scarlatto e Violetto

E qui si inizia a ragionare davvero! La combinazione Psico/Acciaio rende Bronzong molto più resistente agli attacchi di tipo Lotta, mentre la metà ferrosa copre le debolezze del tipo Psico a Coleottero, Buio e Spettro. L’abilità Levitazione, poi, annulla in toto la debolezza al tipo Terra. In altre parole, dunque, con Bronzong dovete solo aver paura del Fuoco. Non finisce qui: questo Pokémon è un titano anche in difesa, ed ha accesso a Levitoroccia, Tossina e Protezione, nonché Psichico e Cozzata Zen. Potreste far evolvere Bronzor, ma alla Sierra Nepada (di nuovo) potete acchiappare direttamente la forma evoluta!

Magnezone – i migliori Pokémon di tipo Acciaio per Scarlatto e Violetto

Nonostante una debolezza doppia (e quindi danno quadruplicato) al tipo Terra, Magnezone rimane un pezzo da novanta a distanza di quindici anni dal suo debutto. L’abilità Magnetismo gli consente di intrappolare automaticamente gli avversari di tipo Acciaio, il che è perfetto se la sfruttate in combo con un buon attacco di tipo Terra o Fuoco… in una lotta in doppio, s’intende. Per usufruire davvero del suo potenziale, però, vi conviene cambiargli il Teratipo al ristorante di Mesturia. La seccatura più grande, che vi consigliamo di risparmiarvi, è però un’altra: far evolvere Magneton. Per fortuna, se sapete sfruttare bene i balzi (da potenziare) di Koraidon/Miraidon, potete trovare Magnezone sul crinale montano intorno alla Voragine di Paldea.

Corviknight – i migliori Pokémon di tipo Acciaio per Scarlatto e Violetto

Guadagnando già punti con la menzione del Volotaxi di Galar nel Pokédex, Corviknight gode a sua volta di un’ottima combinazione. Unire Acciaio e Volante copre due delle debolezze del primo (Terra e Lotta), nonché del secondo (Roccia e Ghiaccio). Resta giusto il tipo Elettro. La strategia dà a Corviknight molti ruoli in uno. Può incassare molti colpi, specialmente usando Trespolo, mentre con Scacciabruma è possibile fare piazza pulita degli intralci sul campo. Infine, Baldeali consente di infliggere ingenti danni. Potete ottenerlo facilmente allenando Rookidee e l’evoluzione Corvisquire, entrambi reperibili un po’ ovunque a sudest di Paldea. (Ed è lì vicino che abbiamo scattato anche la foto successiva…)

Kingambit – i migliori Pokémon di tipo Acciaio per Scarlatto e Violetto

Difficilmente al matrimonio tra i due tipi neonati in Versione Oro e Argento (ma celebrato solo in Versione Bianca e Nera) servono introduzioni… men che meno evoluzioni, eppure Bisharp ne ha una in Kingambit! Come combinazione, Buio/Acciaio soffre di una debolezza raddoppiata al tipo Lotta. A parte questo neo, la difesa di questo Pokémon gli consente di incassare colpi mentre si potenzia con Danzaspada, per poi fare il lavoro sporco con Metaltestata e Nottesferza. Potete trovare Pawniard sulle rive dei fiumi anche nei pressi di Dosilla (!) e Bisharp nel bosco di bambù a nordest di Paldea.

Tinkaton – i migliori Pokémon di tipo Acciaio per Scarlatto e Violetto

Gli opposti si attraggono e le migliori combinazioni sono sempre quelle tra due tipi opposti in fatto di superefficacia. A dimostrazione di ciò, Tinkaton ci offre Acciaio/Folletto. Il metallo copre tutte e due le debolezze del tipo Folletto, compresa una totale immunità per quanto riguarda il Veleno. In quanto al moveset, oltre a Danzaspada, Carineria e Pietrataglio, Tinkaton gode di una devastante mossa peculiare (e, come tale, a lui esclusiva): Granmartello, con potenza base di 160. Non si può usare questo attacco più volte di fila, ma a lui non importa: continuerà a macellare draghi. Le sue forme precedenti Tinkatink e Tinkatuff si trovano nelle varie rovine sparse per Paldea.

Gholdengo

Ultimo ma non certo ultimo (anzi, primo), abbiamo Gholdengo. Come combinazione di tipi, Spettro/Acciaio è fenomenale, negando completamente la debolezza al tipo Lotta del metallo. Quest’ultimo, poi, attenua la debolezza degli spettri alle mosse Buio e… beh, Spettro. La dote a 48 carati del Pokémon, però, è l’abilità peculiare Corpo Aureo. Quest’ultima lo rende completamente immune alle alterazioni di stato. Tra le sue mosse segnaliamo Cannonflash e ripresa. Preparatevi a sudarvelo, però: si evolve da Gimmighoul quando quest’ultimo si trova in squadra mentre ottenete da altri Gimmighoul il loro materiale, le Monete di Gimmighoul. Ve ne serviranno ben 999, quindi iniziate già da ora a scalare le torri di vedetta!

Ora sta a voi dirci la vostra: la guida vi ha chiarito un po' le idee?