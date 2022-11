Pokémon Scarlatto e Violetto: le migliori creature di tipo Drago

L’elusivo tipo Drago vanta tanti illustri esponenti, molti dei quali sono a Paldea: ecco su quali puntare in Pokémon Scarlatto e Violetto

Se siete qui, state cercando le migliori aggiunte di tipo Drago per la vostra squadra in Pokémon Scarlatto e Violetto. Non possiamo darvi torto: nel franchise questo elemento è nato come esclusiva di una sola linea evolutiva, per poi estendersi ad altri nobili rettili. Di norma, e questo non c’entra nulla con l’efficacia elementale degli attacchi, i draghi riescono a reggere molti attacchi in generale e, fino all’avvento di X ed Y su Nintendo 3DS, vantavano giusto due punti deboli. Non che le cose per loro siano peggiorate granché: i tipi superefficaci contro le viverne sono solo tre. Parliamone a fondo.

Preambolo generale

Se volete un buon tipo Drago da includere nel vostro team di Pokémon Scarlatto e Violetto, cercate di assicurarvi che sia uno solo! Bilanciare il vostro team è importantissimo e, soprattutto, lo è anche evitare i monotipi. Esistono 18 elementi a cui una creatura può appartenere e, come abbiamo detto nella nostra recensione dei giochi, l’avventura li coprirà uno ad uno. Voi avete sei posti liberi: con le bestiole di doppio tipo potete arrivare a coprirne 12 e, caso vuole, con i giusti teratipi potreste potenzialmente coprire ogni debolezza arrivando a quota 18 (o meglio, 13 in un solo scontro). I draghi sono vulnerabili agli attacchi Ghiaccio, Folletto e, neanche a farlo apposta… Drago.

Haxorus – i migliori Pokémon di tipo Drago per Scarlatto e Violetto

E si parte a bomba con un grande Pokémon di tipo Drago, che ha fatto il suo debutto più di dieci anni prima di Scarlatto e Violetto. Molti dei migliori mostriciattoli con questa associazione elementale viene considerato “pseudo-leggendario”, una categoria poco prolifica e dalle uova a lunga incubazione (trovate qui quel che serve sapere sull’allevamento). Con una parola come “Hax” nel nome, la linea evolutiva di Axew vanta un valore di attacco di base che, raggiunto lo stadio di Haxorus, si aggira a quota 147. Purtroppo, va anche detto che questo bestione è anche un monotipo. Axew è reperibile nei pressi della Sierra Napada, ad esempio ad est del Passaggio Mescadia.

Goodra – i migliori Pokémon di tipo Drago per Scarlatto e Violetto

Si passa da un debuttante della quinta generazione ad una creatura risalente alla successiva. Si parla, nel caso, di Goodra, ultima evoluzione di Goomy. Come Haxorus, anche Goodra è un monotipo, e sempre come Haxorus non lo si può trovare pienamente evoluto nell’erba alta. A cosa si deve il nono posto della nostra top ten, dunque? Le sue statistiche sono più bilanciate, e Goomy lo si può trovare molto prima. Parliamo del Lago Gran Caldero, appena a nord della strettoia di cui abbiamo parlato nella già citata guida alle uova. Attenti a Sliggoo: l’evoluzione di Goomy si trasformerà in un Goodra salendo al livello 50 mentre piove. Aspettate che aggiornino Pokémon HOME nel 2023: il Goodra di Hisui (direttamente da Leggende Pokémon: Arceus) è anche di tipo Acciaio, resistendo così a 10 tipi.

Dragonite – i migliori Pokémon di tipo Drago per Scarlatto e Violetto

E direttamente dalla regione di Kanto, torna lo pseudo-leggendario originale. La linea evolutiva di Dratini la conoscono tutti, e dopo l’aura nobile di Dragonair ecco che Dragonite rimostra alle nuove generazioni di saperci ancora fare. Dragonite è anche di tipo Volante, acquisendo così un vantaggio in più sui tipi Lotta e Coleottero. Purtroppo questo porta con sé anche una debolezza al tipo Roccia, mentre gli attacchi Ghiaccio contro di lui sfruttano anche l’efficacia proprio sul tipo acquisito con l’evoluzione. Nulla di cui disperare: le statistiche sono distribuite equamente, da un minimo di 80 ad un picco di 134. Trovate Dratini nel lago Gran Caldero, ma Koraidon/Miraidon deve saper nuotare. Occhio: è sfuggente e si aggira sempre sul livello 50.

Hydreigon – i migliori Pokémon di tipo Drago per Scarlatto e Violetto

Tecnicamente, Haxorus non conta come pseudo-leggendario di quinta generazione. Questo onore spetta a Hydreigon, famigerato per l’esemplare sottolivellato del malvagio Ghecis. Sia come sia, quest’idra ha ricevuto una nuova forma espressamente in Violetto, che però esula dalla sua consueta combinazione di tipi (Buio/Volante). Normalmente, la creatura mantiene però la combo Drago/Buio che gli dà un vantaggio enorme sui tipi Psico e Spettro. Rispetto al vantaggio sui Coleottero visto con Dragonite, la debolezza a Lotta e Coleottero vi tornerà molto utile. E come vedete qui sotto, il primo stadio Deino si può trovare letteralmente davanti al centro Pokémon di Passaggio Mescadia (ma è esclusivo a Scarlatto).

Baxcaliber – i migliori Pokémon di tipo Drago per Scarlatto e Violetto

Quel brutto muso di Frigibax è il nuovo pseudo-leggendario introdotto dall’ultima coppia di giochi. Lui e le sue evoluzioni, Arctibax e Baxcaliber, vantano tutti la tipologia Drago/Ghiaccio, che un tempo era un’esclusiva di Kyurem. Tuttavia, se riuscite a mettere mano a un Frigibax nei dintorni di Sierra Napada, otterrete l’abilità Termoscambio, che si traduce nell’immunità totale alle scottature. Se poi un attacco di tipo Fuoco vi colpisce, l’attacco del Pokémon aumenterà. Aggiungendo i vantaggi del Ghiaccio sui tipi Terra e Volante, a discapito di uno svantaggio contro Lotta, Roccia e Acciaio, abbiamo un ottimo membro del team.

Garchomp – i migliori Pokémon di tipo Drago per Scarlatto e Violetto

Siamo nella top five. Gible e Gabite (qui sotto) si possono trovare in molte grotte di Paldea (più il Passaggio Mescadia… notate un pattern?) e, raggiunto il livello 48, il secondo si evolve in Garchomp. Siccome quest’ultimo è anche di tipo Terra, ha vantaggio su Veleno, Roccia, Acciaio ed Elettro. Certo, con il secondo tipo va anche a farsi benedire la resistenza dei draghi agli attacchi Erba ed Acqua, oltre ad accentuare la debolezza al tipo Ghiaccio. Ma con tutte le resistenze che Garchomp va ad ottenere rispetto ad altre viverne, voi vi fareste davvero sfuggire un elemento simile per la vostra squadra?

Dragapult – i migliori Pokémon di tipo Drago per Scarlatto e Violetto

Il tipo Spettro di Dreepy e Drakloak, esclusivi a Violetto, fa della forma finale Dragapult uno dei migliori pseudo-leggendari in circolazione. Non si parla più di resistenza, ma di immunità in toto, per quanto riguarda gli attacchi Normale e Lotta. Inoltre, l’appartenenza alla branca dei fantasmi dà a Dragapult un vantaggio sul tipo Psico. Purtroppo è la debolezza agli attacchi Buio il suo tallone d’Achille. Poco male, comunque: se siete a cavallo di un Miraidon, potete trovare questo fantasma in un terzo di tutta Paldea. Ottenerlo è molto più semplice rispetto al resto della lista!

Salamence – i migliori Pokémon di tipo Drago per Scarlatto e Violetto

Di nuovo, il fatto che Bagon sia esclusivo a Violetto la dice lunga sulla versione che ha avuto la maggior fortuna coi draghi. Però vi starete chiedendo come mai Salamence sia sul podio con una medaglia di bronzo quando Dragonite, anch’esso Drago/Volante, si trova più in basso. Ironicamente è la nuova forma del Pokémon, che è esclusiva all’endgame di Scarlatto, a dargli più varietà grazie alla combinazione Drago/Buio. La stessa creatura, dunque, gode rispettivamente dei vantaggi di Dragonite e di Hydreigon in base alla forma in cui si trova. Se poi ne sapete sfruttare Teracristal e, in generale, vasto pool di mosse, avete il non-leggendario migliore per questa tipologia.

Koraidon – i migliori Pokémon di tipo Drago per Scarlatto e Violetto

Già, c’è un motivo se abbiamo specificato “non-leggendario”. Il volto di Pokémon Scarlatto sarà la vostra cavalcatura per maggior parte dell’avventura. Detto così, però, vien facile dimenticarsi che Koraidon è anche un bel Drago/Lotta. Una volta completata ogni Palestra, ogni base del Team Star ed ogni lotta contro i Dominanti potrete raggiungere la zona dell’endgame e catturarlo per sfruttarne le doti in battaglia. Di solito le statistiche combinate dei mostriciattoli non superano la somma dei 600, ma Koraidon si aggira sui 670: un solo valore non tocca il centinaio. Attacco e velocità sono i suoi punti di forza, il che è scontato per una moto vivente…

Miraidon

… così come è scontato che l’altro leggendario di copertina avrebbe vinto l’oro. Oltre ad avere due occhi digitali, più adatti a dare l’idea di un veicolo, Miraidon per gran parte del gioco è identico alla sua controparte scarlatta. Una volta in battaglia, però, salta fuori che la combinazione di tipi è Drago/Elettro. Questo secondo tipo gli dà solo una debolezza, mentre Koraidon ne guadagna tre. L’abilità di Miraidon gli è inoltre più di aiuto: là dove Koraidon beneficia di un boost agli attacchi Fuoco, Miraidon beneficia di un bonus alle mosse Elettro, che è il tipo di cui è effettivamente in possesso.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi ha aiutati a capire come comporre la vostra squadra?