Connecting Worlds: il film documentario di Kojima su Disney+!

Arrivano grandi notizie, sia per chi è appassionato di videogiochi, sia per chi è appassionato di cinema! Oggi è disponibile su Disney+ Connecting Worlds, il film documentario di Kojima!

Se dobbiamo pensare a un personaggio che rappresenti la connessione perfetta tra film e serie tv, quel personaggio che nomineremmo sarebbe proprio il nostro amatissimo Hideo Kojima. Il grande maestro ha sempre dimostrato di essere un grandissimo appassionato del cinema, oltre a quello dei videogiochi. In una recente intervista aveva infatti confessato che gli sarebbe piaciuto lavorare nel settore, motivo per cui ha accettato di realizzare un film di Death Stranding. Bene, prima di questo, però, Kojima ha voluto realizzare anche un documentario dove ci mostra come ha lavorato alla realizzazione del videogioco di Death Stranding, con protagonista la star di The Walking Dead, Norman Reedus.

Cos’è Connecting Worlds, il film documentario di Kojima

Per spiegare in poche parole che cos’è questo film documentario, diremmo che ha l’obiettivo di raccontare la storia dello sviluppo del videogioco di Death Stranding. Questo titolo, potremmo dire, ha inventato sia un nuovo genere di gameplay, sia un nuovo modo di raccontare una storia. Motivo per cui il game director ha voluto spiegarci, con questo documentario, come hanno creato uno dei titoli più amati sia del catalogo PlayStation, sia dello stesso Kojima. A parlare del film documentario è stato Glen Milner, direttore della Filmworks.

Il nostro film è una celebrazione a Death Stranding e la forma d’arte dei videogiochi. Volevamo davvero catturare i pensieri e la filosofia del maestro Kojima dietro al gioco, così come a ogni aspetto che l’ha portato a crearlo. Come le influenze culturali e le sue esperienze di vita hanno giocato un ruolo chiave all’interno delle tematiche del suo lavoro e la sua creatività. Non solo per Death Stranding, ma per il suo studio.

Il film documentario è diretto da Glen Milmer e prodotto da Ben Hilton per la Filmworks. Connecting Wolrds è un documentario visionario che cattura e dona un introspettiva del processo creativo di Hideo Kojima, che ha lanciato il suo studio di videogiochi indipendente e creato il suo primo videogioco, Death Stranding. Nel documentario troveremo alcuni personaggi molto famosi dal mondo di Hollywood, come George Miller, Guillermo del Toro, Nicholas Winding Refn, Grimes, Norman Reedus, Woodkid, Chvrches e molti altri. Questo film esplora il potere e il potenziale dei videogiochi come forma d’arte. Vi ricordiamo che potete guardare il documentario oggi 23 febbraio su Disney+.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere questo documentario? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

