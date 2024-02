Google Pixel 8 Pro in offerta su Amazon + coupon da 50 euro!

Amazon si ostina a puntare sugli sconti dei suoi prodotti disponibili, come nel caso di questa offerta Amazon sul Google Pixel 8 Pro e in più un bel coupon da 50 euro!

Le offerte di Amazon sono sempre memorabili, ci propone ogni giorno un prezzo scontato molto interessante su qualsiasi prodotto troviamo sulla piattaforma. Un esempio è l’offerta Amazon di oggi sul Google Pixel 8 Pro della serie Google Pixel, una delle serie di smartphone più nuove degli ultimi 10 anni. La serie Google Pixel, tra l’altro, continua a ricevere aggiornamenti interessanti, come l’ultimo che risale al 6 gennaio 2024. Una nuova serie di smartphone, quindi, che vuole ricalcare l’onda della Samsung e della Apple, riuscendoci anche molto bene. Oggi il Google Pixel 8 Pro si trova ad un prezzo scontato, ovvero 949 euro invece 1.099 euro, in più un coupon da 50 euro. Trovate l’offerta cliccando sul box Amazon qui sotto!

Google Pixel 8 Pro - Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua - Grigio creta, 128GB Il nuovo chip Google Tensor G3 è progettato con l'IA di Google per offrire funzionalità all'avanguardia per foto e video, nonché per essere utile in modi più intelligenti. Inoltre, rende Pixel super veloce ed efficiente.

Cosa troviamo nel Google Pixel 8 Pro in offerta su Amazon

Il nuovo chip Google Tensor G3 è stato progettato con l’IA di Google per offrire delle funzioni all’avanguardia su tutti gli aspetti che riguardano il dispositivo. Potete scattare foto e girare video al massimo della qualità e inoltre lo smartphone rende tutto estremamente veloce e fluido. Il display da 6,7 pollici rende tutto più nitido e la frequenza di aggiornamento si adatta da 1 a 120 Hz per garantire alte prestazioni. La batteria adattiva inoltre può durare 24 ore e con il risparmio energetico fino a 72 ore e può ricaricarsi in un battito di ciglia. Pixel 8 pro ha ben 4 fotocamere professionali con il miglior zoom mai visto prima su Google Pixel.

I controlli consentono anche di selezionare le impostazioni avanzate e la gomma magica permette di registrare vocali ed effettuare chiamate o videochiamate, eliminando il fastidioso suono del vento in sottofondo. L’IA, inoltre, seleziona una serie di foto e crea la migliore dove tutti i soggetti sono fotogenici. Per finire, questo smartphone è anche molto resistente alle cadute, ma anche agli schizzi d’acqua e polvere, grazie alla sua protezione IP68 e al rivestimento Corning Gorilla Glass Victus 2. Ma c’è anche una VPN integrata, che tiene al sicuro i vostri dati ovunque voi siate e la tecnologia Traduzione dal vivo può tradurre qualsiasi chat, menù o conversazione con gli stranieri.

Se quindi volte un nuovo smartphone di ultima generazione, con tecnologia all’avanguardia, allora scegliete il Google Pixel 8 Pro. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e tanto altro.