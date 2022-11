Pokémon Scarlatto e Violetto: i migliori Pokémon di tipo terra

In questa guida dedicata a Pokémon Scarlatto e Violetto scopriremo quali sono i migliori Pokémon di tipo terra per la nostra avventura

Pokémon Scarlatto e Violetto è disponibile da qualche giorno e la varietà di mostriciattoli tascabili ha raggiunto ormai una soglia altissima. I tipo terra sono considerati fin dai primi capitoli ottimi Pokémon tank che sfruttano mosse rilevanti come terremoto che può ribaltare l’esito di una battaglia. Inoltre, sono incredibilmente efficaci contro altri tipi popolari come fuoco, elettro e acciaio. Sebbene siano deboli ai tipi erba, acqua e ghiaccio (due dei tre sono abbastanza comuni), non hanno molti punti deboli rispetto ad altri tipi.

Un mondo ricco di creature tutte da scoprire

In Pokémon Scarletto e Pokémon Violetto, i tipo terra sono considerati i migliori su molte cose, tra queste l’aspetto estetico fa la sua parte visto che ricordano molto le terre aride o le lande desertiche da cui provengono. Sono presenti alcuni grandi ritorni degli scorsi capitoli che hanno conquistato il cuore dei fan, un nuovo leggendario e persino nuove forme. Mentre molti altri Pokémon sono disponibili importandoli da Pokémon Home dopo le prime settimane dal lancio del gioco. Le creature trasferibili sono solo quelle che possono essere trovate o evolute nel vostro viaggio in Pokémon Scarlatto e Violetto. Non ci resta che scoprire quali sono i migliori di tipo terra dando uno sguardo alle statistiche, mosse e molto altro.

Da valutare con attenzione – Pokémon Scarlatto e Violetto: migliori Pokémon di tipo terra

Iniziamo con i primi Pokémon terra da considerare tra i migliori ma con qualche difetto da tenere in considerazione:

Sandaconda:

Questo pokémon utilizza le tempeste di sabbia per affrontare gli avversari combinandola la sua abilità speciale “ Sputo di sabbia “, che crea una tempesta di sabbia quando viene colpito da un attacco. La sua abilità nascosta “ Sabbiavelo ” aumenta anche l’evasione quando la tempesta di sabbia è attiva, così da renderlo più difficile da colpire. La grande difesa fisica di Sandaconda (125) è inaffidabile a causa della sua pietosa statistica di 72 HP . Il pokémon Beneficia di una copertura migliore rispetto ad altri tipo terra con solo tre elementi a cui è debole, ma non c’è motivo di utilizzare Sandaconda rispetto agli altri fantastici tipi di terreno di Paldea.

Introdotto per la prima volta nella settima generazione con Pokemon Sole e Pokemon Luna, Mudsdale torna in azione in Scarlet and Violet. Mudsdale è un carro armato furtivo con le solite alte statistiche di HP, attacco e difesa, ma possiede anche una discreta difesa speciale di 85. La sua abilità “ Stamina ” aumenta la sua difesa ogni volta che viene attaccato. Mudsdale ha la possibilità di imparare mosse potenti di terra come battiterra, forza Equina e persino terremoto , tutte prima del livello 40.

Il più grande svantaggio di Krookodile sono le sue difese mediocri e la poca salute, non riuscendo a tankare a dovere. La sua velocità di 92 è un valore anomalo tra i tipo terra, ma non aiuta a compensare i suoi 6 punti deboli. Il suo sottotipo buio consente a mosse come morso e ripicca di essere più efficaci, infliggendo molti danni. la sua specialità risulta sicuramente l’abilità “Moxie” che aumenta le sue statistiche di attacco per ogni avversario messo KO, rendendo il pokémon ostico da sconfiggere.

Ottimi sotto molti aspetti – Pokémon Scarlatto e Violetto: migliori Pokémon di tipo terra

Passiamo poi a quelli che si avvicinano molto ad essere tra i migliori ma manca ancora qualcosa:

Toedscruel:

Sicuramente la nuova forma più divertente in Scarlet e Violet è Toedscruel che ha un’animazione che ricorda una camminata da assassino temibile. Il pokémone è di tipo terra/erba con 120 difesa speciale e 100 velocità rendendolo un ottimo tank estremamente veloce. Il vantaggio qui è che il sottotipo erba contrasta le debolezze più comuni dei tipo terra, neutralizzando le solite debolezze che accomuna tutti i tipo terra come erba e acqua. Inoltre, subisce la metà dei danni contri i tipi terra, davvero fenomenale.

Clodsire ha il potenziale per essere una scelta competitiva subdola negli anni a venire. I suoi robusti 130 HP e 100 di difesa speciale lo rendono un buon candidato per un tank molto resistente. Entrambe le sue potenziali abilità, “ Velenopunto ” e “ Assorbacqua “, offrono un enorme vantaggio sulla resistenza in battaglia della creatura. Velenopunto può avvelenare qualsiasi pokemon che lo attacca e Assorbacqua contrasta apertamente la sua debolezza dell’acqua . L’abilità nascosta di Clodsire, “Indifferenza”, lo rende anche immune a qualsiasi modifica delle statistiche. Clodsire impara parecchie mosse forti all’inizio del gioco come Fielepunte, Velenpuntura, Fangonda, Tossina e Terremoto. Clodsire risulta una forte aggiunta a qualsiasi squadra in Scarlet e Violet.

Hippowdon è conosciuto per la sua grande utilità nel creare tempeste di sabbia sin dalla sua introduzione nella quarta generazione. La sua abilità Sabbiafiume attiva automaticamente l’evento meteorologico senza dover usare la mossa tempesta di sabbia, risparmiando un turno al giocatore. Nonostante la sua ridotta presenza nelle partite competitive competitiva dei titoli recenti, Hippowdon è ancora un pokémon molto utile come un tipo terra.

Il nuovo sottotipo Terra di Magneton ha delle statistiche davvero interessanti che lo rendono un nemico davvero pericoloso. L’elevato attacco speciale di Shock sabbiosi Magneton (121) cambia completamente il suo set di mosse rispetto alla sua evoluzione precedente. Con meno attenzione alle mosse fisiche, il focus passa su mosse speciali come Geoforza che gli consente di essere molto offensivo infliggendo ingenti danni. Anche con la velocità non scherza visto che raggiunge numeri molto alti rispetto a parecchi altri pokémon terra.

I migliori – Pokémon Scarlatto e Violetto: migliori Pokémon di tipo terra

Concludiamo la lista con i migliori Pokémon di tipo terra da avere assolutamente:

Grande Zanna Donphan:

Una delle nuove forme aggiunte in Scarlet and Violet è Grande Zanna Donphan, un pokémon molto simile a Ting-Lu ma meno potente, soffrendo a ben 6 elementi. Tuttavia, il nuovo sottotipo lotta di Donphan gli conferisce un’elevato danno fisica portando l’attacco a 131 . Sebbene abbia accesso alle solite mosse come terremoto, ha anche altre mosse fisiche utili di tipo lotta come Breccia e Zuffa.

Uno dei tanti nuovi leggendari aggiunti a Pokémon Scarlet e Violet è Ting-Lu, un pokémon di tipo Buio/Terra con statistiche da capogiro come 165 HP, 110 in attacco e 130 in difesa . La sua abilità “ Vaso della Rovina ” riduce l’attacco speciale dell’avversario. Con i suoi alti HP e le sue statistiche di difesa, Ting-Lu è un muro impenetrabile, ma la sua debolezza a tipo acqua, erba e lotta potrebbero creargli qualche problema.

Un punto fermo delle partite competitive sin dal suo debutto in Diamante e Perla rimane Garchomp, il pokémon di tipo drago e terra è una grossa minaccia per tutti gli avversari. Possiede ottime statistiche che superano i 100 di velocità e HP con su un attacco stellare di 130. Garchomp può imparare mosse fisiche molto potenti come terremoto e Squamacolpo. Inoltre, può potenziare il suo attacco utilizzando Danzaspada per potenziare il suo attacco e allo stesso tempo tankare concentrandosi sulla difesa fisica. Al giorno d’oggi resta il miglior pokémon di terra utilizzabile in Scarlatto e Violetto.

Che la battaglia abbia inizio!

Termina qui la nostra guida sui migliori Pokémon di tipo terra in Scarlatto e Violetto. Se siete interessati a scoprire tutte le novità sull’ultimo gioco Game Freak allora vi suggeriamo di dare un’occhiata al nostro sito, dove potrete trovare tante altre guide utili da scoprire. Ora Non vi resta altro da fare che avviare il gioco e scegliere il Pokémon di terra più adatto alla vostra squadra.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa guida, se vi è stata utile rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.