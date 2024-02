Sassuolo-Empoli: dove vedere la partita?

Il fine settimana si avvicina e, con esso, anche gli impegni di campionato. Ma dove vedere Sassuolo-Empoli? Scopriamo in questo articolo

I diritti televisivi sono ormai diventati un punto fisso per il mondo del calcio grazie anche alle numerose innovazioni, come dimostrato dall’arrivo del VAR. La Serie A si trova attualmente suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne vanta la piena esclusività. Se questo appare un vantaggio per le società, lo stesso non si può dire per utenti e tifosi, che sono costretti a cercare numerose informazioni per conoscere ogni singolo dettaglio relativo ai match in programma. Perciò l’articolo in questione ha un obiettivo chiaro: spiegare dove vedere Sassuolo-Empoli e mostrare le probabili formazioni.

La giornata 26 evidenzia un vero e proprio scontro diretto tra due squadre in allarme e con lo stesso obiettivo: strappare la salvezza e la permanenza nella massima serie.

Dove vedere Sassuolo-Empoli: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al 17esimo posto con 20 punti, il Sassuolo ha raccolto pochissimo e seminato, se possibile, ancora meno. Un solo punto nelle ultime cinque uscite con le vittorie quasi rare, appena 5 in tutto il campionato. I neroverdi, capaci di vincere contro Juventus e Inter di fila, non hanno poi mostrato quella maturità che sembra mancare ogni stagione. In 16esima posizione c’è l’Empoli con 22 punti, frutto di un cambio di rotta con l’arrivo di Davide Nicola. Infatti il rendimento è impressionante: due vittorie e tre pareggi, con molte paure spazzate via. Scopriamo così dove poter vedere Sassuolo-Empoli, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, si è guadagnata un posto di rilievo all’interno del mondo calcistico. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può offrire l’intero calendario della Serie A. Il servizio si arricchisce con i match di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile mostra tra l’altro due strade diverse: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che dà modo di utilizzare l’applicazione da due dispositivi in maniera simultanea. Basterà così solamente cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Per ciò che concerne Sky, la carta dei servizi si mostra del tutto differente. Il pacchetto dà modo di poter assistere a tre partite di Serie A per ogni giornata, ampliando però il pacchetto calcio con le partite del campionato femminile e gli incontri dei club esteri. A questi si aggiungono gli impegni di caratura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce ulteriormente con l’aggiunta di altri sport, cioè Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 €, con il link che riporta a NOWTV.

Chiusa la parentesi piattaforme, giungiamo allo snodo principale: Sassuolo-Empoli sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 24 Febbraio alle ore 15:00, teatro dell’incontro il MAPEI Stadium di Reggio Emilia. Ricordiamo di disporre di una VPN per viaggiare in totale sicurezza su internet.

Sassuolo-Empoli, probabili formazioni

Alessio Dionisi e Davide Nicola, i due tecnici devono guidare i club alla salvezza.

Di seguito le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, Maleh, Marin, Cacace; Żurkowski, Cambiaghi; Cerri.

Una delle due potrà festeggiare o regnerà l’equilibrio? Esprimete la vostra opinione. Per non perdersi nessuna news sul mondo social e web, seguite tuttotek.it!