Dead Island 2: il gioco è disponibile per gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate

Il cedimento della diga di Dambuster Studios invade la libreria di Xbox Game Pass Ultimate: Dead Island 2 è il nuovo gioco per gli abbonati

Avete letto bene: il titolo sviluppato da Dambuster Studios, il pluri-posticipato Dead Island 2, entra a far parte della grande famiglia di Xbox Game Pass Ultimate. Inizialmente l’approdo per gli iscritti al servizio deluxe di casa Microsoft è avvenuto in sordina, senza alcun annuncio, ma ora abbiamo una dichiarazione ufficiale in merito. Sul suo blog, infatti, il gigante di giada ha definito “illimitato” l’accesso al titolo, “compresa la funzionalità co-op. Quindi non occorre andare da soli: riunite la squadra e affrontate l’orda insieme nella frenetica azione cooperativa!” Proseguendo, la descrizione del gioco ci invita a “divulgare” le informazioni nella nostra community. Ecco il tweet del team di sviluppo.

🚨ATTENTION SLAYERS 🚨@deadislandgame is now on @Xbox Game Pass for Ultimate Members! Squad up and hit the blood-soaked streets of HELL-A today!https://t.co/ciJZs8m4AF#DeadIsland2 pic.twitter.com/7NbV1Y7s0r — Dambuster Studios (@DambusterStudio) February 22, 2024

Quando non c’è più spazio all’inferno, le ondate di zombi di Dead Island 2 invadono Xbox Game Pass Ultimate

Il post si conclude definendo l’arrivo di Dead Island 2 su Xbox Game Pass Ultimate “un’opportunità che non volete perdervi. E ricordatevi, più siete, meglio è: invitate gli amici a unirvi a voi nella lotta per la sopravvivenza!” Il gioco è uscito lo scorso aprile, piazzando sul mercato oltre un milione di copie in soli tre giorni. Per le alte sfere di Embracer Group è raro riscuotere un simile plebiscito, specie ora che la ristrutturazione interna ha chiuso molteplici team di sviluppo, costando il posto di lavoro ad oltre mille dipendenti. La critica in toto ha riconosciuto al gioco i meriti umoristici, a discapito della creatività a livello di gameplay. (Noi siamo stati più positivi.) Il titolo è l’ultimo tra i tanti giunti nella libreria per gli iscritti nell’arco del mese, sebbene (lo ricordiamo) la disponibilità sia limitata agli abbonati al servizio deluxe.

