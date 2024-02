Salernitana-Monza: dove vedere la partita?

Il weekend è pronto a regalare un Sabato esplosivo. Scopriamo dove vedere Salernitana-Monza

I diritti tv sono oramai una normalità all’interno del mondo del calcio. Questo lo si vede alle innumerevoli innovazioni che ne hanno cambiato volto. La Serie A si trova infatti gestita da Sky e DAZN, con quest’ultima che ne vanta la piena esclusività. Se ciò sembra essere un vantaggio per le società, lo stesso non possono dire utenti e tifosi, i quali sono costretti a cercare numerose informazioni per scoprire ogni singolo dettaglio relativo ai match previsti. Per questo l’articolo in questione ha uno scopo preciso: spiegare dove vedere Salernitana-Monza e far scoprire le probabili formazioni.

La giornata 26 metterà a confronto due squadre diverse: i padroni di casa devono aggrapparsi a qualche vanta speranza, gli ospiti puntano con convinzione alla permanenza nella massima serie.

Dove vedere Salernitana-Monza: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Ultima in classifica a quota 13, la Salernitana ha raccolto un solo pareggio nelle ultime cinque, continuando ad essere l’indiscusso fanalino di coda di questo campionato. Ancora un cambio in panchina, seppur non abbia smosso (per ora) molto le cose. All’undicesimo posto con 33 punti c’è un Monza che appare ritrovato dopo la netta vittoria contro il Milan (per 4-2). Rendimento positivo, caratterizzato da due successi e altrettanti pareggi, al fronte di un ko. La salvezza aritmetica è vicina e l’opportunità è troppo ghiotta per non essere sfruttata. Andiamo così a scoprire dove poter vedere Salernitana-Monza, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, si è ritagliata un posto di estrema importanza all’interno del mondo calcistico. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire l’intero calendario della Serie A. Il servizio si arricchisce con le partite di Serie B e con gli incontri di PFC e UFC. L’abbonamento mensile dà modo di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, con cui si ha la possibilità di usufruire del servizio da due dispositivi contemporaneamente. Occorrerà dunque soltanto cliccare sul link diretto che riporta al sito.

Passando a Sky, il palinsesto dei servizi si rivela differente. Il pacchetto permette di guardare tre sfide di Serie A per ogni giornata in programma, ampliando però il contesto calcio con i match del campionato femminile e gli scontri delle compagini estere. A tutto ciò si aggiungono gli appuntamenti europei, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce ancora con l’aggiunta di altri sport, quali Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, con il link che rimanda a NOWTV.

Chiusa velocemente la questione piattaforme, si è arrivati alla risposta tanto attesa: Salernitana-Monza sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 24 Febbraio alle ore 18:00, terreno di gioco lo Stadio Arechi di Salerno. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN per non lasciarsi colpire dalle insidie di internet.

A poco più di un giorno dal fischio di inizio, accomodatevi sul divano pronti a gustarvi la gara. In caso contrario, si potrà utilizzare l’app da qualsiasi dispositivo.

Salernitana-Monza, probabili formazioni

Il neo tecnico Liverani sfida Palladino, due idee di calcio diverse.

Ecco le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-3): Ochoa; Pellegrino, Manolas, Pasalidis; Sambia, Kastanos, Basic, Bradaric; Candreva, Weissman, Tchaouna.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Zerbin; Colpani, Mota; Djuric.

Una delle due riuscirà ad avere la meglio sull’altra? Dateci il vostro parere. Continuate a seguire tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle news del mondo social e web.