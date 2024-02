Samsung tv Neo QLED 8K in un’offerta Amazon imperdibile!

Mai desiderato guardare un film o una serie al top di gamma che una smart tv possa mai offrire sul mercato? Una tv che offre una risoluzione mai vista prima d’ora? Allora dovete approfittare di questa offerta Amazon sulla tv Samsung Neo QLED 8K!

Diciamoci la verità, il 4K sarà anche una risoluzione di alto livello, ma è diventata così comune che ha stancato vederla sempre in ogni casa, che sia la vostra o quella di qualche amico o parente. Non è così? Magari in questo caso serve una bella risoluzione 8K (troverete qui tutte le info da sapere su cosa ha in più rispetto al 4K). Per approfondire l’argomento, abbiamo anche compilato una lista delle migliori smart tv 8K e i dettagli da tenere in considerazione per poterne scegliere una adatta alle vostre esigenze. La protagonista di quest’oggi è la smart tv Samsung Neo QLED 8K in offerta su Amazon, che appartiene alla serie QN800C. Oggi è alla modica cifra di 2.176 euro, rispetto ad un prezzo che in media gira intorno ai 3.199 euro. Insomma, un risparmio non da poco! Potete trovare l’offerta cliccando direttamente sul box Amazon qui sotto.

Le caratteristiche della tv Samsung Neo QLED 8K in offerta su Amazon

Questa smart tv 8K della Samsung vi regala una esperienza visiva indimenticabile, iniziando con uno schermo da 75 pollici. Questo grazie al netto contrasto ultra-nitido in risoluzione 8K che rivela tutti i dettagli nascosti della scena, con la tecnologia Quantum Matrix Technology Pro. Questa tecnologia vi farà vivere uno spettacolo mozzafiato, con dei colori molto accesi e un realismo d’immagine talmente alto che vi sembrerà di guardare una vera immagine dal vivo. Questa smart tv offre infatti la migliore esperienza con la risoluzione 8K basata su un’intelligenza artificiale che si adatta a ogni tipo di contenuto.

Parlando del design della tv, questo è ultra sottile e si può adattare a qualsiasi muro della vostra casa, manterrà sempre la sua eleganza molto semplice, fine e minimalista. I produttori hanno chiamato questo design Infinity One Design. E per quanto riguarda l’audio, la tv supporta la tecnologia Dolby Atmos, che vi avvolgerà completamente rendendo la visione più immersiva, come se steste guardando la serie o il film in una sala cinema ISENS.

Quindi, se volete davvero il massimo delle prestazioni, allora approfittate dell’offerta Amazon sulla tv Samsung Neo QLED 8K da 75 pollici. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.