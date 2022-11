Gigabyte, è la prima azienda a confermare (involontariamente) la sua prossima linea di GPU di fascia alta RTX 4070 Ti e Radeon RX 7900

L’azienda taiwanese Gigabyte, che si unisce al resto dei produttori seguendo l’ondata della nuova Gen di GPU, ha presentato un modello di GeForce RTX 4070 Ti ed una Radeon RX 7900 XTX/XT basata su CPU AMD Navi 31 RDNA3.

Entrambe sono state presentate all’ufficio di regolamentazione della Commissione Economica Eurasiatica. Tuttavia, va notato come non tutte queste schede verranno rilasciate. Di solito assistiamo a circa l’80% di queste “SKU” appunto, raggiungere il mercato, con alcuni modelli che vengono scartati lungo il percorso. Tuttavia, questo ci suggerisce come Gigabyte abbia un piano mirato per tutta la sua famiglia di prodotti, ad esclusione a quanto pare della Radeon 7900 Master.

Gigabyte conferma la linea RTX 4070 Ti e Radeon RX 7900

L’azienda ha presentato sia la RX 7900 XTX che la 7900 XT, che saranno lanciate lo stesso giorno (13 dicembre). L’elenco di entrambe le SKU è lungo quasi quanto quello della RTX 4070 Ti, il che significa che ancora una volta Gigabyte non sta effettuando un lancio completo per le GPU Radeon. Tuttavia, è ora confermato che Gigabyte lancerà i modelli di riferimento (“MBA”, Made by AMD), che in realtà saranno i primi a essere lanciati viste le recenti indiscrezioni.

Gigabyte Radeon RX 7900 XTX AORUS ELITE (GV-R79XTXAORUS E-24GD)

(GV-R79XTXAORUS E-24GD) Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING OC (GV-R79XTXGAMING OC-24GD)

(GV-R79XTXGAMING OC-24GD) Gigabyte Radeon RX 7900 XTX GAMING (GV-R79XTXGAMING-24GD)

(GV-R79XTXGAMING-24GD) Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Reference (GV-R79XTX-24GC-B)

(GV-R79XTX-24GC-B) Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING OC (GV-R79XTGAMING OC-20GD)

(GV-R79XTGAMING OC-20GD) Gigabyte Radeon RX 7900 XT GAMING (GV-R79XTGAMING-20GD)

(GV-R79XTGAMING-20GD) Gigabyte Radeon RX 7900 XT Reference (GV-R79XT-20GC-B)

Infine, abbiamo una conferma sulla probabile RTX 4070 Ti. Questa scheda non dovrebbe essere un segreto per nessuno, infatti conosciamo già tutte le specifiche. La RTX 4070 Ti sarebbe dunque un rebranding della GeForce RTX 4080 da 12 GB, che è stata “improvvisamente” rilasciata da NVIDIA il mese scorso.

Infine, si vocifera riguardo il modello RTX 4070 Ti, che dovrebbe approdare sul mercato all’inizio del prossimo anno. L’elenco qui riportato presenta quasi tutta la gamma Gigabyte (GeForce RTX 4070 Ti), con l’eccezione dei modelli AORUS raffreddati a liquido.

Gigabyte Ti AORUS MASTER (GV-N407TAORUS M-12GD)

(GV-N407TAORUS M-12GD) Gigabyte Ti AORUS ELITE (GV-N407TAORUS E-12GD)

(GV-N407TAORUS E-12GD) Gigabyte Ti GAMING OC (GV-N407TGAMING OC-12GD)

(GV-N407TGAMING OC-12GD) Gigabyte Ti GAMING (GV-N407TGAMING 12GD)

(GV-N407TGAMING 12GD) Gigabyte Ti AERO OC (GV-N407TAERO OC-12GD)

(GV-N407TAERO OC-12GD) Gigabyte Ti AERO (GV-N407TAERO-12GD)

(GV-N407TAERO-12GD) Gigabyte Ti EAGLE OC (GV-N407TEAGLE OC-12GD)

(GV-N407TEAGLE OC-12GD) Gigabyte Ti EAGLE (GV-N407TEAGLE-12GD)

