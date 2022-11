Pokémon Scarlatto e Violetto: le migliori creature di tipo Normale

“Ma Pokémon di Normale non ha neanche le parole”: il tipo di normalità di Scarlatto e Violetto è straordinario e questi dieci lo dimostrano

Tra gli elementi visti nella serie Pokémon, il tipo Normale è forse uno dei più bistrattati e Scarlatto e Violetto ci ricordano quanto immeritata possa essere la fama di questa zona franca. Tralasciando una debolezza verso il tipo Lotta, l’elemento standard è noto per la sua neutralità. Non avere debolezze verso 17 tipi su 18 non è un’impresa da poco, e nella regione di Paldea è possibile rimescolare le carte in tavola con creature normali che vantano tipi secondari molto peculiari. Per questo motivo, abbiamo radunato dieci bestiole il cui esempio di normalità esula davvero dall’ordinario.

Preambolo generale

Se volete un buon tipo Normale da assoldare nella squadra di Pokémon Scarlatto e Violetto, cercate di accertarvi che non ce ne siano altri! L’importanza di un team bilanciato non va mai dimenticata, e vi consigliamo di evitare i monotipi. Esistono 18 elementi a cui una creatura può appartenere e, come abbiamo detto nella nostra recensione dei giochi, l’avventura li coprirà uno ad uno. Voi avete sei posti liberi: con le bestiole di doppio tipo potete arrivare a coprirne 12 e, caso vuole, con i giusti teratipi potreste potenzialmente coprire ogni debolezza arrivando a quota 18 (o meglio, 13 in un solo scontro). I mostri normali sono vulnerabili contro Lotta, ma in compenso sono anche (reciprocamente) immuni al tipo Spettro.

Slaking

Parlare di Pokémon Versione Rubino e Versione Zaffiro senza dire “al tempo sembrava una buona idea” è impossibile, e a ricordarcelo provvede Slaking, decimo tipo Normale della nostra tier list di Scarlatto e Violetto. Nella linea evolutiva di Slakoth, ad eccezione di Vigoroth tutti posseggono la strana abilità Pigro. Quest’ultima obbliga il panzone ad attaccare un turno sì e uno no. Non ve lo staremmo consigliando, dunque, se non fosse per le sue ottime statistiche. Potete trovare Vigoroth nella stessa area dove c’è Ditto, mentre per uno Slaking selvatico dovrete raggiungere il Bosco Torrado, all’estremo nordovest di Paldea.

Tauros – i migliori Pokémon di tipo Normale per Scarlatto e Violetto

Ad entrare in top ten imbrogliando un po’ è Tauros. Visti i legami col mondo reale della serie non dovremmo spiegare perché il Torobrado ha una forma regionale, che però vanta tre nuove tipologie: Lotta, Lotta/Fuoco e Lotta/Acqua. Queste ultime due dipendono dalla versione a cui giocate, e dovete scovarne le varianti elementali nei vari branchi. Per tirare fuori qualcosa di buono dal moveset di tipo Normale dovrete ricorrere ad Incornata (potenza 65) e alle MT, prima del livello 50 in cui Tauros apprende Colpo. Lo potete trovare a sud del lago Gran Caldero… o meglio, sarà lui a trovare voi.

Ursaring – i migliori Pokémon di tipo Normale per Scarlatto e Violetto

L’orso di seconda generazione fa il suo trionfale ritorno! Pur non godendo della fenomenale evoluzione Ursaluna da Leggende: Arceus, in attesa di poterla importare tramite Pokémon HOME l’anno prossimo potete trastullarvi con Ursaring. Il suo potere d’attacco (130) e l’abilità Dentistretti, che lo aumenta ulteriormente in caso di problemi di stato, sono i suoi maggiori punti di forza. Il suo moveset di inizio gioco, però, lascia un po’ a desiderare. Potete reperire la pre-evoluzione Teddiursa da sola nelle zone boschive centrorientali della metà sud di Paldea, e insieme ad Ursaring a nordest della regione al di fuori della Sierra Nepada.

Cyclizar – i migliori Pokémon di tipo Normale per Scarlatto e Violetto

Controparte contemporanea di Koraidon e Miraidon in tutto fuorché nel nome, Cyclizar è facile da reperire e gode di una combinazione molto forte: Drago/Normale. Non l’abbiamo inserito nella top ten dei draghi, è vero, ma solo per la concorrenza. Per il resto, le sue statistiche sono grandiose per un Pokémon che non contempla l’evoluzione, e come ha dimostrato lo youtuber Alpharad nel suo Let’s Play dei giochi, trovarlo a inizio gioco permette di polverizzare le prime Palestre senza troppe storie. Potete trovare Cyclizar a sud del Lago Gran Caldero, vicino al faro di Leudapoli e a sud di quest’ultima.

Pyroar – i migliori Pokémon di tipo Normale per Scarlatto e Violetto

Se volete un glass cannon (forte in attacco, un po’ meno in difesa), fate pure affidamento a Pyroar. Questo Fuoco/Normale vanta un buon attacco speciale e un’ottima velocità, pur mancando di punti vita e di statistiche decenti in difesa. Come combinazione di tipi, però, non è affatto male: Pyroar gode infatti di sei resistenze e la già citata immunità al tipo Spettro. La pre-evoluzione Litleo bazzica un po’ tutto il sudest di Paldea, mentre Pyroar tende a muoversi in branchi nelle zone adiacenti la Sierra Nepada nel quadrante nordorientale della regione. Di solito i branchi consistono in un Pyroar adulto attorniato da Litleo, o di un harem composto da un Pyroar maschio e dalle sue concubine.

Braviary – i migliori Pokémon di tipo Normale per Scarlatto e Violetto

Il trionfo di americanità che ha contribuito all’appeal della regione di Unima è tornato. Braviary è un’aquila di tipo Normale/Volante la cui forza fa leva sulle mosse fisiche relegate al tipo Volante. Attacchi come Granfisico ne vanno a corroborare i fiori all’occhiello del moveset, come Baldeali e Gigaimpatto. Senza una velocità adeguata può essere difficile trarne vantaggio, e un attacco speciale fisso a quota 57 limita il numero di attacchi di tipo Volante sfruttabili. Il sottotipo Normale, tuttavia, apre diverse possibilità per lo STAB (Same Type Attack Bonus, un boost agli attacchi quando coincidono con la tipologia di Pokémon). La pre-evoluzione Rufflet si trova un po’ ovunque, ma spesso e volentieri tende a stare più in aria che a terra. Mirate con ZL, nel caso!

Arboliva – i migliori Pokémon di tipo Normale per Scarlatto e Violetto

L’evoluzione finale di Smoliv condivide con quest’ultimo il tipo Erba/Normale. Con solo 78 punti vita e una combinazione di tipi sfavorevole, Arboliva bilancia le sue debolezze difensive con delle buone statistiche generali di difesa e un ottimo 125 in attacco speciale. La sua abilità peculiare Spargisemi gli consente di convertire il campo di battaglia in una zona erbosa non appena incassa un attacco. Ciò non solo gli permette di aumentare ulteriormente la potenza dei suoi attacchi Erba non-fisici, ma anche di curarsi un po’ alla volta ad ogni turno. La pre-evoluzione Smoliv è ottenibile negli uliveti intorno a Moldulcia, dove c’è la Palestra di tipo Coleottero.

Farigiraf – i migliori Pokémon di tipo Normale per Scarlatto e Violetto

Vedere una nuova evoluzione per un Pokémon delle prime due generazioni ci riempie sempre il cuore di gioia, e Girafarig passa dall’essere un attaccante debole in difesa ad una forma adulta capace di incassare ben più colpi, sebbene con un po’ di velocità in meno. Farigiraf, in qualità di Normale/Psico, può alternare a piacimento le mosse fisiche di tipo Normale e gli attacchi speciali di tipo Psico. Vista quest’ultima tipologia, la domanda di rito è: “Sì, ma quando impara Psichico?” È presto detto, al livello 50. Vi conviene andare di MT fino ad allora. Girafarig è reperibile a sud del Lago Gran Caldero, dove ci sono anche Tauros e Cyclizar.

Dudunsparce – i migliori Pokémon di tipo Normale per Scarlatto e Violetto

Okay, ascoltateci per un momento. Dunsparce è sempre stato la barzelletta delle versioni Oro e Argento, ma ora che ha trovato un’evoluzione in Dudunsparce, questo Pokémon ora vanta un boost offensivo (attacco E attacco speciale) che lo rende più affidabile. In quanto a mosse, l’evoluzione può ora imparare (per livello!) Rotolamento, Forzantica, Giravvita, Dragofuria e persino Tifone. La sola debolezza di Dudunsparce, in quanto monotipo, sono gli attacchi Lotta. Potete trovare il Pokémon di base Dunsparce quasi in tutta Paldea, ma è raro e, a differenza di Orthworm, una volta nascosto sottoterra non riemerge più.

Blissey

Senza Snorlax e Arceus in giro, il metagame di tipo Normale poteva andare solamente ad un Pokémon. Il regno del terrore di Blissey continua, con i suoi 255 punti vita e la sua difesa speciale fissa a quota 135 che ne hanno fatto una favorita sin dal debutto in Pokémon Versione Oro e Argento. Oltre ad incassare come poco altro, Blissey può anche utilizzare mosse come Tossina e Tuononda, infliggendo due alterazioni di stato che abbiamo menzionato parlando di Toxtricity. Il suo attacco speciale (75) ottempera alle mancanze in attacco fisico (10). Happiny è reperibile a inizio gioco, prima ancora del primo Centro Pokémon, ma è molto raro e tende a scappare. Idem per Chansey (dintorni di Lago Gran Caldero e Sierra Napada) e, nelle rarissime occasioni in cui appare selvatico, Blissey stesso (dintorni di Sierra Napada).

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi ha aiutati a decidervi sulla squadra? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.