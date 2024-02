PS5 Slim Disc in un’offerta Mediaworld al minimo storico!

Il futuro del gaming e qui, signore e signori! Dopo alcuni mesi dalla sua pubblicazione, c’è in offerta su Mediaworld la PS5 Slim Disc ad un prezzo al minimo storico!

Ci sono tanti motivi per cui consigliamo di acquistare una PS5 per assaporare il vero futuro del gaming. Uno dei tanti motivi sta nel catalogo dei giochi in esclusiva per PS5 che potete trovare qui, che saranno anche pochi per il momento, ma offrono un’esperienza da gaming come mai vista prima d’ora. Uno dei punti forti delle console Sony è sempre stato l’ampia scelta di esclusive Playstation che sono uscite nel corso degli anni, ma stavolta la Sony ha voluto alzare l’asticella, regalandoci un modo completamente nuovo di giocare. Come? Lo scoprirete qui sotto. Intanto partiamo col dire che oggi è in offerta su Mediaworld la PS5 Slim Disc, perfetta per i collezionisti che amano acquistare i titoli in formato fisico. Oggi la troviamo ad un prezzo al minimo storico, ovvero 474,99 euro, rispetto ai soli 548 euro. Potete trovare l’offerta cliccando qui.

PS5 Slim Disc in offerta su Mediaworld: il futuro del gaming

Perché insistiamo col dire che la PS5 è il futuro del gaming? Prima vi elenchiamo le caratteristiche principali che trovate anche con le altre console. Innanzitutto su ogni titolo che lo permetta c’è la possibilità di scegliere tra modalità prestazioni e la modalità fedeltà. La prima permette di avere dei 60 FPS fissi e giocare al massimo della fluidità, rendendo tutto molto più veloce e con dei movimenti realistici. La seconda, invece, permette di avere molti più dettagli in fatto di giochi di ombre, di luce e riflessi, ma rinunciando ai 60 FPS, rimanendo sugli onesti 30. Oltre a questo c’è anche la possibilità di tenere più app aperte e switchare tra l’una e l’altra, questo senza chiuderle. Ma ora passiamo al pezzo forte della PS5, il dualsense.

Il dualsense è il nuovo controller della console di Sony di ultima generazione. Il futuro del gaming sta proprio in questo, perché impugnandolo sentirete qualsiasi cosa succeda in gaming. Facendo alcuni esempi, se impugnate un’arma e premete il grilletto, a seconda della pressione che gli diate questa oppone una certa resistenza. Questa tecnologia si chiama feedback aptico. Oppure, se camminate sulla sabbia oppure nuotate in acqua, sentirete le vibrazioni del controller. In poche parole, riceverete un input in base al tipo d’azione che svolgete. Inoltre la versione slim è anche meno ingombrante rispetto alla PS5 standard e ha un design un tantino differente, come il contrasto tra la lastra lucida e quella ruvida.

Volete quindi provare il vero futuro del gaming? Allora approfittate dell’offerta Mediaworld sulla PS5 Slim Disc. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.