Pokémon Scarlatto e Violetto: le migliori creature di tipo Veleno

Appestali tutti: i Pokémon di tipo Veleno sono perfetti per intossicare le lotte e i loro esemplari di Scarlatto e Violetto non sono da meno!

Ma ben trovati, seguaci della lezione di pozioni del Professor Piton: l’odore del marciume del tipo Veleno deve avervi attirati a questa guida a Pokémon Scarlatto e Violetto. Associato a questa categoria elementale vi è uno dei peggiori problemi di stato di cui i mostriciattoli possono soffrire in battaglia. L’avvelenamento fa perdere dei punti vita ad ogni turno, e la mossa Tossina (che possono imparare cani e porci tramite MT, per qualche motivo) prevede che i colpi di tosse facciano due volte più male ogni volta che tocca al malcapitato (iperavvelenamento). Ancora meglio, usare due volte di fila Fielepunte iperavvelenerà ogni vittima che entra in battaglia dalla parte opposta del campo!

Preambolo generale

Se volete un buon tipo Veleno da includere nel vostro team di Pokémon Scarlatto e Violetto, come abbiamo già detto, cercate di assicurarvi che sia uno solo. Bilanciare il vostro team è vitale e, soprattutto, lo è anche evitare i monotipi. Esistono 18 elementi a cui una creatura può appartenere e, come abbiamo detto nella nostra recensione dei giochi, l’avventura li coprirà uno ad uno. Voi avete sei posti liberi: con le bestiole di doppio tipo potete arrivare a coprirne 12 e, caso vuole, con i giusti teratipi potreste potenzialmente coprire ogni debolezza arrivando a quota 18 (o meglio, 13 in un solo scontro). I mostri velenosi sono vulnerabili agli attacchi Terra e Psico, e l’Acciaio è immune alle loro mosse.

Skuntank

Partiamo a bomba (gastrointestinale) con uno dei Pokémon più puzzolenti di Scarlatto e Violetto, un tipo Veleno che gioca sporco… molto sporco. A puzzare, di Stunky e della sua evoluzione Skuntank, è il poco appropriato “tank” nel nome del secondo. Chiariamoci: Veleno e Buio sono un’accoppiata fantastica e devono solo temere gli attacchi Terra. I punti vita di questo violatore olfattivo, però, sono un po’ pochetti, così come poche sono anche le mosse velenose rispetto alle loro controparti Buio. In compenso, nel campionario di mosse che può apprendere (per livello) c’è Lanciafiamme: un motivo in più per bazzicare a sud del lago Gran Caldero… in Scarlatto, perlomeno.

Grafaiai – i migliori Pokémon di tipo Veleno per Scarlatto e Violetto

Da intendersi come “aiai” nel senso delle scimmie, Grafaiai è più un caso di “ahi ahi” in fatto di versatilità. Non che gli manchi, ma forse esagera: ha solo la velocità come unica statistica sopra i 100 punti. Attacco e attacco speciale sono nella media, ma anche usandolo per piazzare le già citate due mosse per iperavvelenamento, salute e difese gli impediscono di sfondare. Rispetto ad altre new entry, il pool di mosse di Grafaiai non è malaccio; sono gli altri mostriciattoli velenosi a tarpargli le (metaforiche) ali con ogni confronto. La precedente evoluzione Shroodle si può trovare al Boschetto dei Sogni centro-nord-orientale, mentre al Bosco Torrado di nord-ovest è possibile trovarlo evoluto.

Toxicroak – i migliori Pokémon di tipo Veleno per Scarlatto e Violetto

Lividi e veleni: esiste un’accoppiata migliore? Se la vostra risposta è no, lasciate fare a Toxicroak e ci penserà lui a dispensare entrambi. La combo di tipi prevede un Veleno/Lotta, il che si traduce in un fragile attaccante dalla discreta velocità. Pur avendo le capacità offensive adeguate, Toxicroak richiede dedizione per trarne il vero potenziale. Le mosse Veleno, quelle buone, arrivano quasi al livello 50. In quanto alla metà Lotta, vi conviene armarvi di MT se volete sfruttare al meglio la sua dote secondaria. Lui e la sua controparte più giovane Croagunk si possono trovare al Lago Gran Caldero.

Muk – i migliori Pokémon di tipo Veleno per Scarlatto e Violetto

Muk ha poche debolezze, ma non fa molto per prendere le distanze da altri tipi Veleno. Il numero di punti salute, il valore di attacco e la sua difesa speciale sono i suoi fiori all’occhiello, superando tutti il centinaio. Tuttavia, suo malgrado, è lento. Dalla sua, può apprendere Tossina, Fangobomba, Fangonda e Sporcolancio. Non per questo può sopperire alla sua lentezza quanto basta da valerne la pena per la maggior parte degli allenatori. Come opzione è valida, ma non aspettatevi di andarci troppo lontano nel metagame. Potete trovare la pre-evoluzione Grimer di notte, nei pressi di Marinada e Leudapoli. Ah, sapevate che Muk scritto al contr—

Clodsire – i migliori Pokémon di tipo Veleno per Scarlatto e Violetto

In modo similare a Meowth di Galar e la sua evoluzione Perrserker, allo stesso modo il Wooper velenoso di Paldea vanta un nome completamente diverso per lo stadio adulto. Clodsire mantiene l’eccellente moveset di tipo Terra dal normale Quagsire, con il bonus di poter intossicare i nemici. Inoltre, grazie ad Assorbacqua la resistenza alle mosse Acqua di Quagsire rimane. Se però la sua abilità è Velenopunto, ogni contatto fisico con l’avversario lo avvelenerà. Oltre ad essere reperibile nei pressi del primo centro Pokémon del gioco, il Wooper di Paldea può pure padroneggiare Fielepunte, Tossina e Terremoto: una combo temibile.

Revavroom – i migliori Pokémon di tipo Veleno per Scarlatto e Violetto

Probabilmente avrete visto Revavroom al termine dei vostri assalti alle basi del Team Star. Questa creatura di tipo Acciaio/Veleno vanta buone statistiche fisiche, in aggiunta (comprensibilmente) a un’ottima velocità. Purtroppo è debole agli attacchi Fuoco e, doppiamente, alle mosse Terra. Il rovescio della medaglia sono le sue dieci resistenze, compresa un’immunità agli attacchi tossici. In quanto al moveset, questo motore senziente può imparare Metaltestata, Velenpuntura e persino Sporcolancio. Di solito vi diremmo dove catturare la pre-evoluzione, ma c’è un ottimo Revavroom di Teratipo Fuoco in un avvallamento della Sierra Napada, all’estremo nord della mappa.

Gengar – i migliori Pokémon di tipo Veleno per Scarlatto e Violetto

Certo, che Charizard sia un prezzemolino immune alle cernite lo sappiamo bene, ma spesso ci scordiamo che neanche Gengar manca mai all’appello. Pur non essendo più un cardine della scena competitiva, questo Spettro/Veleno vanta ottime statistiche in fatto di velocità ed attacco speciale. La sua abilità Corpofunesto può inibire una mossa incassata. In quanto al moveset, l’albero della cuccagna inizia a dare i suoi frutti tra il livello 40 e il 60, quindi vi consigliamo di farvi scambiare un Haunter (magari uno della Sierra Napada, per restare in tema) più avanti nel gioco. Oppure insegnategli Ombrartigli.

Toxtricity – i migliori Pokémon di tipo Veleno per Scarlatto e Violetto

Uno dei volti dei Maximizers è Toxtricity e la combinazione Elettro/Veleno torna anche qui. Le sue debolezze sono Psico e (di nuovo, doppiamente) Terra. La sua abilità Punk Rock potenzia tutti gli attacchi basati sul suono, ma può anche godere di Tecnico e corroborare le mosse la cui potenza va dal 60 in giù. Se questa è l’abilità del vostro Toxtricity, potrete usare Tuonoshock ed Acidobomba senza remore. Entrambi i suoi tipi sono associati a problemi di stato, e la pre-evoluzione Toxel è facilmente reperibile in tutto il sud-ovest della regione di Paldea: non siamo ai livelli di Wooper, ma ci si va vicini.

Glimmora – i migliori Pokémon di tipo Veleno per Scarlatto e Violetto

La combinazione di tipi che vanta Glimmora lo espone ad alcune debolezze, ma Veleno/Roccia può anche incassare altrettanti colpi. Il suo vero punto di forza, al di là di velocità ed attacco speciale, è l’eccellente campionario di mosse a sua disposizione. La linea evolutiva può imparare Fielepunte, Forzantica, Levitoroccia, Velenoshock, Gemmoforza e Fangonda entro il livello 50. Inoltre, le sue due potenziali abilità sono entrambe ottime. Mantossina, new entry per la serie, rilascia Fielepunte ad ogni attacco ricevuto. Se invece gode di Vigore, invece, impone che la sua salute si riduca ad un punto vita prima di finire al tappeto. Purtroppo, però, prima di accedere alla Voragine di Paldea la sua pre-evoluzione Glimmet è rarissima nelle caverne…

Volcarona… più o meno

Parlando della Voragine di Paldea, chiudiamo la top ten con un’esclusiva all’endgame di Violetto. Iron Moth, forma “futura” di Volcarona in italiano chiamata Falenaferrea, appartiene alle tipologie Fuoco e Veleno. Dovrete portare il vostro Miraidon nella Voragine di Paldea per catturarne uno, ma questo Pokémon vanta ottime statistiche di attacco, attacco speciale, difesa speciale e velocità, a discapito di una piccola perdita (5 punti) in punti vita e difesa. Fangonda e Voldifuoco sono solo due delle sue mosse, con l’aggiunta di un bonus al livello 91: Vampata. Se volete puntare al competitivo con una creatura tossica, potremmo aver trovato quella giusta!

