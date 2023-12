Fortnite: Capitolo 5, guida a tutte le novità della season 1!

Capitolo 5, Season 1: la prima stagione della nuova era di Fortnite introduce novità come mai prima d’ora, svisceriamole tutte in una guida

“Oh cacchio, Lois”, Fortnite ha di nuovo cambiato le carte in tavola: il Capitolo 5 è qui, e già dalla stagione attuale (Season 1) la voglia di soffocarci a suon di novità è tanta. Non mancano all’appello i soliti noti: armi, skin, veicoli e, trattandosi di capitoli, mappa. Ma a parte questo? Ci sono alcuni cambiamenti minori, così come potrete trovarne di ben più grandi. Si parla di modalità, meccaniche di gameplay, opzioni di mobilità, armadietto, migliorie quality-of-life e molto, molto altro. Ci prenderemo il nostro tempo, quindi mettetevi comodi mentre vi preparate a scendere su un’isola tutta nuova.

Nuova mappa | Fortnite: Capitolo 5, Season 1, tutte le novità

Partiamo dall’ovvio: la prima novità della Season 1, come potete intuire trattandosi del Capitolo 5, è la mappa stessa di Fortnite. L’isola su cui vi tufferete dal Bus della Battaglia comporta tantissime “prime volte”, come ad esempio un treno su cui salire clandestinamente a bordo quando vi serve un passaggio. Allo stesso modo, manco a dirlo, i punti di interesse sono del tutto inediti. A parte un po’ di allitterazione nei nomi delle varie aree (Gran Ghiacciaio, Rotaie Rischiose, Scalini Spocchiosi e simili), preparatevi a cambiamenti dappertutto, perché per “colorarla” tutta vi serviranno diverse partite. Cercheremo di ampliare il discorso in una guida apposita appena possibile. State attenti alla tempesta: dalle nostre prime partite abbiamo capito che sembra avere più fretta del solito!

Nuove armi | Fortnite: Capitolo 5, Season 1, tutte le novità

Tremate, tremate, le armi son cambiate. Perlopiù le categorie di armi sono rimaste le stesse, ma non per questo mancano le new entry. Da queste parti siamo rimasti particolarmente ben impressionati dallo Scudo Balistico, ma per le branche già note abbiamo nuove varianti. Questo include dunque nuovi fucili d’assalto, nuove mitragliette, nuovi fucili e quant’altro. Tralasciando il rampino con cui muovervi con agilità in giro per la mappa, nei caveau (protetti da un boss ciascuno, come sempre) sono disponibili i banchi mod, per investire i vostri lingotti nella personalizzazione delle armi. Dal caricatore a tutto il resto.

Nuovo Pass Battaglia | Fortnite: Capitolo 5, Season 1, tutte le novità

Okay, quante skin ci portiamo a casa per la consueta quota fissa? Il Pass Battaglia è qui per dare alla vostra domanda le consuete risposte. Glisseremo, per amor di brevità, su strumenti di raccolta, scie, deltaplani, coperture delle armi, schermate di caricamento, dorsi decorativi ed emote, in favore dei veri protagonisti. La skin di partenza per gli acquirenti del Pass è la ragazzaccia dai capelli turchini, Hope. A seguire Oscar, probabile controparte realistica di Miaoscolo, è l’uomo-tigre della Pagina 3. Completare la quinta vi premierà con Jones Vendicativo, ultima variante di Jonesy. La schermidora Nisha è la ricompensa per la pagina 7, mentre lo stiloso bellimbusto Montague conclude la 9. La fiammeggiante Valeria è la skin del livello 100. Prima di lei, come ospite, c’è Peter Griffin da I Griffin (da sempre al centro di rumor e presunti leak), mentre la skin segreta prevista tra 50 giorni è nientemeno che Solid Snake da Metal Gear Solid!

Nuove… auto? | Fortnite: Capitolo 5, Season 1, tutte le novità

Ebbene sì, oltre ad esserci veicoli aggiuntivi nelle partite (tra cui un SUV e persino una Lamborghini) le auto sono un nuovo tipo di ricompense cosmetiche. Da oggi, è possibile personalizzare l’auto sportiva del gioco nell’armadietto esattamente come avviene con skin, dorsi decorativi e quant’altro. Se poi i vostri account di Fortnite e Rocket League sono collegati, potrete pure ottenere la Octane e gli altri veicoli dal titolo di Psyonix. Sempre che abbiate tali auto sbloccate nel suddetto gioco, naturalmente. Che altro? Ah, già: lo sblocco di alcuni veicoli nel Pass Battaglia, viceversa, porterà al loro ottenimento in Rocket League.

Nuovi… incastri | Fortnite: Capitolo 5, Season 1, tutte le novità

Alla stesura dell’articolo mancano 4 giorni all’arrivo della modalità, ma LEGO Fortnite è forse una delle novità maggiori previste per il colosso di Epic Games. Ispirandosi a LEGO Worlds e (sì, sì) Minecraft, questa modalità gratuita esisterà come terzo pilastro da affiancare al battle royale e alla Creativa. Epic e LEGO hanno annunciato questa modalità insieme, come primo passo verso un vero e proprio metaverso per tutte le età. Sì, ci sarà un negozio oggetti a parte per la modalità. Ma se vi siete costruiti un buon armadietto nel corso di questi anni, è molto probabile che la versione minifig della vostra skin sia già a vostra disposizione. Il lato migliore? Questa modalità porta con sé anche i punti esperienza per il Pass Battaglia, snellendo considerevolmente il grinding che vi toccherà fare!

Nuove corse | Fortnite: Capitolo 5, Season 1, tutte le novità

In realtà “terzo pilastro” non è corretta come espressione, perché di modalità nuove ce ne saranno ben tre. Tra 5 giorni, infatti, è previsto l’arrivo di Rocket Racing, mirando alla corona di Mario Kart combinando però gli elementi di Fortnite e, naturalmente, i veicoli di Rocket League. Va pertanto da sé che la personalizzazione dei veicoli entrerà nel vivo soprattutto qui, e come LEGO Fortnite anche questa branca del gioco vi varrà dei preziosissimi punti esperienza. Appuntamento, in tal senso, per l’8 dicembre. Qual è l’altra modalità? Di certo non sarà nulla di che, sviluppato internamente da Epic, giusto?

Nuove sonorità | Fortnite: Capitolo 5, Season 1, tutte le novità

In effetti ci stavamo tutti chiedendo che fine avesse fatto Harmonix, da queste parti. Salta fuori che il leggendario team di sviluppo dietro Rock Band era al lavoro su Fortnite Festival, previsto invece tra 6 giorni. Si tratta fondamentalmente di un “gioco social in co-op dove creare musica”, mirando a dare nuova linfa al genere dei giochi musicali con l’ausilio dei personaggi di Fortnite. E, ovvio, con una buona tracklist grazie alle licenze presenti nel gioco. Sì, anche questa modalità comprende punti esperienza per il Pass Battaglia. Il lancio, previsto il 9 dicembre, comprenderà un evento a cui prenderà parte The Weeknd.

Nuovi boss | Fortnite: Capitolo 5, Season 1, tutte le novità

Dopo una stagione (molto) relativamente tranquilla, sono tornati i boss sulla mappa. A seconda del luogo in cui atterrerete, troverete ad aspettarvi Oscar, Nisha, Montague, Valeria e persino il volto più “sforacchiabile” dell’animazione, il padre degenere Peter Griffin. Dando il benservito ad ognuno di essi otterrete un Medaglione della Società, che vi darà un bonus per rigenerare scudi. E basta. Vi aspettavate un malus? Ehm… tecnicamente ce ne sarebbe uno, ma se siete dei veri veterani non avrete alcun problema a convivere con un cerchio intorno alla zona in cui vi trovate sulla mappa, vero? Se siete sopravvissuti alle taglie, supererete anche questa. Solo che il Medaglione rende visibile la vostra zona finché ce l’avete, perciò…

Nuovi cambiamenti quality-of-life | Fortnite: Capitolo 5, Season 1, tutte le novità

Passiamo alle cose più piacevoli, vi va? Tralasciando le animazioni migliorate che sicuramente interesseranno i sommelier della grafica tra voi, gli strumenti curativi si possono finalmente consumare mentre siete in movimento. La cattiva notizia è che, per bilanciare questo (enorme) vantaggio rispetto alle stagioni precedenti, una cura avviata non può più essere interrotta (sebbene l’aumento di scudi e salute sia ora graduale, anziché il 100% immediato di un medikit dopo quei 10 interminabili secondi nelle stagioni precedenti). In modo analogo, riportare in vita un compagno atterrato o eliminato comporta penalità minori se dovete interrompere il processo: semplicemente, il timer farà dietrofront anziché resettarsi del tutto.

Nuovi incarichi: giornalieri… ma non troppo

Avrete notato, tra le novità della Season 1 di questo nuovo Capitolo 5, che gli incarichi giornalieri di Fortnite non ci sono più. Al posto loro, c’è il nuovo concetto di Incarichi Partita. All’inizio di ogni match, avrete la possibilità di scegliere tra tre incarichi. La buona notizia? Non ci sono più missioni senza senso, in cui visitare due posti lontanissimi tra loro obbligandovi a giocare più partite per svolgerli tutti e tre. Quella cattiva… è che si tratta di missioni che scadono al termine della partita. Esatto: Epic ha trovato il modo di farci fare per forza più partite per i consueti tre incarichi del giorno. Uhm… chapeau?

Ora sta a voi dirci la vostra: che altro vi aspettavate dalla nuova stagione?