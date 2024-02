Genoa-Udinese: dove vedere la partita?

Si giunge ad un fine settimana lungo e intenso. Ma dove vedere Genoa-Udinese? Scopriamolo all’interno di questo articolo

I diritti tv sono divenuti una pura normalità per quanto riguarda il mondo del calcio. Questo risultato si è ottenuto con le “migliorie” in campo tecnologico, tra cui l’inserimento del VAR nei diversi campionati. La Serie A, ad esempio, si trova suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne vanta la piena esclusività. Se ciò sembra essere un vantaggio per le società grazie a introiti e sponsor, mostra però uno svantaggio per i tifosi, che sono costretti a cercare numerose informazioni per scoprire ogni dettaglio utile. Per questo l’articolo in questione ha un intento preciso: spiegare dove vedere Genoa-Udinese e chi dovrebbe verosimilmente scendere in campo.

La giornata 26 prepara così un anticipo serale abbastanza accattivante: i due club sono consapevoli di poter ottenere la salvezza, ma il traguardo non è ancora stato raggiunto.

Dove vedere Genoa-Udinese: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al dodicesimo posto in classifica con 30 punti c’è il Genoa, gradevole sorpresa di questo campionato. Il club, da neopromosso, ha costruito una buona squadra e sta ottenendo risultati positivi, mettendo in mostra anche la bravura di Gilardino, tecnico che mai prima d’ora aveva allenato nella massima serie. A quota 23 – in 14esima posizione – è fermo l’Udinese, che ha comunque racimolato qualche punto in più nelle ultime uscite, trovandosi a +3 dalla zona retrocessione. La gara si fa interessante, scopriamo dove poter vedere Genoa-Udinese, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, si è conquistata un posto importante all’interno del mondo calcistico. Allo stato attuale infatti solo DAZN può garantire l’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si arricchisce con le partite di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che rende possibile l’utilizzo dell’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Occorrerà così solamente cliccare sul link diretto che richiama il sito.

Soffermandosi su Sky, il calendario dei servizi si dimostra diverso. Il pacchetto permette di guardare tre sfide di Serie A per ogni giornata in programma, ampliando però il contesto calcio con i match del campionato femminile e gli scontri delle compagini estere. A tutto ciò si aggiungono gli appuntamenti di natura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce maggiormente con l’aggiunta di altri sport, come Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mensili, con il link che riporta a NOWTV.

Messa in archivio la questione sulle piattaforme, ci si proietta sui dettagli più di interesse: Genoa-Udinese sarà trasmessa anche su Sky. Si scenderà in campo Sabato 24 Febbraio alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN per viaggiare su internet.

Genoa-Udinese, probabili formazioni

La piacevole sorpresa targata Gilardino e la lenta ripresa dei ragazzi di Cioffi.

Ecco le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca.

Una delle due riuscirà a prendere il sopravvento? Esprimete il vostro parere. Continuate a seguire tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle news del mondo social e web.