Fortnite OG: superati i 44 milioni di giocatori attivi

Penseremmo probabilmente che Fortnite OG fosse la stagione più folle nel voler fare della pura, impenitente nostalgia il suo fiore all’occhiello, ma se di numeri vogliamo parlare diremmo che 44,7 milioni di giocatori siano una cifra ideale per Epic Games. Chiaramente una domanda così tanto superiore all’offerta non ha potuto far altro che fondere i server, complici anche i match resi più brevi da una mappa comparativamente claustrofobica. Con un bacino di utenza simile ci sorprende la scelta di estendere la nostalgia anche al negozio oggetti, ma con un monte collettivo di ore di gioco pari a 102 milioni diremmo che il primo giorno del “nuovo vecchio” Fortnite sia ben lontano dalla metaforica lapide che i meme attribuiscono al battle royale.

Way to start things off with a big bang 

We’re blown away by the response to #FortniteOG. Yesterday was the biggest day in Fortnite’s history with over 44.7 MILLION players jumping in and 102 MILLION hours of play.

To all Fortnite players, OG and new, THANK YOU!

— Fortnite (@FortniteGame) November 5, 2023