Addio a Ciao Darwin: l’ultima puntata dopo 25 anni di trasmissione

Dopo una programmazione lunga 25 anni è andata in onda l’ultima puntata della storica trasmissione Ciao Darwin

Apprezzata e denigrata, divisiva e democratica. Il sipario su 25 anni di intrattenimento che hanno fotografato la società e le sue esagerazioni si è concluso con la messa in onda dell’ultima puntata di Ciao Darwin.

Italiani, popolo di smemorati, gente che vive nel passato, scontenta del presente ma comunque senza futuro. Per l’ultima volta, buonasera.

Con queste parole pronunciate con il suo stile inconfondibile, accolto da un’ovazione del pubblico, Paolo Bonolis ha presentato il 23 febbraio 2024 l’ultima puntata di Ciao Darwin. Le tre ore finali di una trasmissione che è stata spesso al centro di critiche e polemiche, ma che ha indubbiamente fatto la storia della televisione italiana, fotografando la società e la sua evoluzione, sono state seguite da un quinto degli italiani secondo i dati dello share audience.

Ciao Darwin: con l’ultima puntata cala il sipario su 25 anni di televisione

Al Centro di produzione Titanus Elios di Roma, cala così il sipario su 25 anni di intrattenimento, con una sfida tra il passato e il presente del programma. Capitani delle due squadre: Alex Belli e Daniela Martani. Già al termine delle registrazioni della stagione, Paolo Bonolis aveva già annunciato che il programma sarebbe finito. Per lui, in arrivo un nuovo capitolo di vita e nuovi stimoli.

Questa è l’ultima edizione. Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anche tutto andasse a buon fine. Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che vi ricorderò sempre.

Tirando le somme di uno spettacolo più che longevo, ieri c’è stato spazio anche per i saluti. Il conduttore ne ha voluto riservare uno speciale alla figlia. Una pubblica dimostrazione d’amore per la ragazza, di cui Bonolis ha sempre parlato con grande discrezione. Fin dalla nascita, Silvia soffre di problemi al sistema neurologico a causa di difficoltà cardiache.

Naturalmente Paolo Bonolis ha riservato il ringraziamento più grande al collega di mille avventure Luca Laurenti, insieme al quale ha scritto pagine della storia della tv. Il format, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi, ha regalato momenti iconici nell’arco delle nove edizioni andate in onda dal 3 ottobre 1998 a, appunto, il 23 febbraio 2024, per un totale di 103 puntate. Vedremo a breve quale sarà la prossima pagina della carriera del mattatore romano tra i più noti volti della TV italiana.

