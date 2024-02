Cagliari-Napoli: dove vedere la partita?

Uno scontro fra due squadre diversissime, ma con il medesimo intento. Scopriamo dove vedere Cagliari-Napoli

I diritti tv sono diventati un punto fisso per il mondo calcistico. Questo traguardo lo si può ottenere grazie ai numerosi mutamenti in campo tecnologico. La Serie A, per esempio, si trova ad essere suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne vanta la piena esclusività. Tutto ciò rappresenta un lato positivo per le società grazie a introiti e sponsor, un lato però negativo per i tifosi, che si trovano costretti a cercare diverse informazioni per scoprire ogni dettaglio. Per questo l’articolo in questione ha un intento preciso: spiegare chi giocherà dal primo minuto e dove vedere Cagliari-Napoli.

La giornata 26 presenta dunque una interessante domenica di calcio, caratterizzata da un incontro delicato, con sardi e partenopei a caccia di punti per non sprofondare.

Dove vedere Cagliari-Napoli: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

La nona posizione con 36 punti non è un risultato gradito per il Napoli, seppur rispecchi il suo rendimento (fin troppo altalenante e deludente). La “Champions” appare oramai un obiettivo infranto, ma la stagione deve essere assolutamente essere salvata. Al terzultimo posto con 19 punti compare il Cagliari, reduce da un pareggio dopo 4 sconfitte, con la retrocessione sempre più vicina. Scopriamo allora dove poter vedere Cagliari-Napoli, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, è stata capace di prendersi un importante spazio in pochi anni, scalando le gerarchie a livello calcistico. Attualmente infatti soltanto DAZN riesce a offrire l’intero palinsesto della Serie A, arricchendo il suo servizio con le sfide di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di scegliere tra due soluzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che permette di utilizzare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Non occorre fare tanto, basta cliccare sul link diretto che riporta al sito.

Passando al pianeta Sky, il calendario dei servizi è del tutto differente. Il pacchetto permette la visione di tre partite di Serie A per ogni giornata in programma, ampliando però la tematica calcio su altre prospettive, come ad esempio il campionato femminile e le sfide dei club esteri. A questo si aggiungono gli appuntamenti di natura europea, rispettivamente Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. La programmazione, già ampia, si arricchisce ulteriormente con altre discipline, come NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 €, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Messa in archivio la questione piattaforme, eccoci pronti a dare delle risposte concrete: Cagliari-Napoli sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 25 Febbraio alle ore 15:00, teatro dell’incontro l’Unipol Domus di Cagliari. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN per viaggiare in completa sicurezza su internet.

Cagliari-Napoli, probabili formazioni

Piena fiducia a Ranieri, a differenza della “rivoluzione” continua tra i partenopei.

Di seguito le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Gaetano, Luvumbo; Lapadula.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Una delle due potrà dimostrarsi più forte dell’altra? In attesa di una vostra opinione, vi invitiamo a seguire sempre tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web.