Disney+: ecco tutte le uscite di marzo 2024

Con il mese di febbraio vicino alla fine, Disney+ ha annunciato le uscite di marzo 2024, tra film e serie tv, iniziando proprio dal 1 marzo

Questo mese ci sono delle uscite su Disney+ molto interessanti per marzo. Tra i vari prodotti che potremmo vedere, ci sono vecchi classici, film recenti e nuove serie tv in uscita. Un esempio lampante è l’attesissimo ritorno degli X-Men nella serie animata X-Men ’97, che tra l’altro si è anche mostrata in un trailer. La serie animata continuerà la storia di quella originale degli anni 90 interrottasi con la morte di Charles Xavier, alias il Professor X. Ora i mutanti dovranno vedersela da soli contro Magneto, che è tornato per reclamare la sua “eredità”. Ma non è l’unico prodotto Marvel che vedremo a marzo, infatti arriva anche Morbius, il film della Sony interpretato da Jared Leto. Se invece non ami i supereroi allora non preoccuparti, perché il 15 marzo arriva anche Taylor Swift’s Eras Tour, la serie documentario di Taylor Swift. Ecco la lista completa di tutte le uscite su Disney+ di marzo 2024!

Le uscite su Disney+ di marzo 2024

Qui a seguire la lista completa di tutti i prodotti disponibili per il mese di marzo su Disney+:

Morbius, 1 marzo

Queens, tutti gli episodi in streaming il 5 marzo

Kiff, stagione 1, 4 episodi, disponibile il 6 marzo

Life Below Zero: Port Protection Alaska, stagione 7, 10 episodi, sempre il 6 marzo.

Star Wars: The Bad Bitch, stagione 3, episodio 305, anche questo il 6 marzo .

. Cenerentola (2015) l’ 8 marzo .

. NHL Big City Greens Classic – in livestream dalle 8 del mattino fino alle 11 per noi italiani, il 9 marzo .

. Morphie (corti animati, stagione 1, 14 episodi) per il 13 marzo .

. Star Wars: The Bad Batch (stagione 3, episodio 306) sempre per il 13 marzo .

. Taylor Swift: The Eras Tour per il 15 marzo .

. Photographer, tutti gli episodi in streaming il 19 marzo .

. Life Below Zero (stagione 22, nove episodi) il 27 marzo .

. Random Rings (corti, stagione 3, sei episodi), sempre per il 27 marzo .

. X-Men ’97, anche questo il 27 marzo .

. Star Wars: The Bad Batch (stagione 3, episodio 309) infine per il 27 marzo .

. Madu per il 29 marzo .

. Renegade Nail (tutti gli episodi in streaming) anche questo il 29 marzo.

La lista finisce qui! Vi invitiamo ad abbonarvi su Disney+ per godervi questi film e serie tv. Quale aspettate di più? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

