Dodge Challenger: safety car ufficiale della SBK 2024

L’accordo tra Dodge e la SBK 2024 è un passo significativo nel mondo delle corse, unisce due marchi rinomati per la loro dedizione alle prestazioni e all’innovazione

Stellantis ha annunciato una collaborazione senza precedenti tra Dodge Europe e il campionato mondiale Superbike (SBK) per la stagione 2024. È la prima volta che Dodge si lega a una competizione motoristica, confermando il suo impegno nel mondo delle prestazioni automobilistiche ad alto livello. Dodge metterà a disposizione una flotta di cinque veicoli ad alte prestazioni, caratterizzati da una livrea dedicata alla SBK. La muscle car americana, con la sua potenza e la sua prestigiosa reputazione, si unisce al panorama della SBK per offrire un’esperienza unica agli appassionati di motori. La flotta Dodge per la SBK 2024 sarà composta da cinque modelli distintivi. Due Dodge Challenger SRT Hellcat, equipaggiati con il leggendario motore Hemi V8 da 6,2 litri e una potenza di 717 CV, saranno le safety car ufficiali della competizione. Queste vetture saranno pronte a intervenire in caso di emergenze durante le gare.

Dodge alla SBK 2024

Una Dodge Durango SRT, dotata di un motore Hemi V8 da 6,4 litri e 475 CV, e un SUV Dodge Durango Hellcat, con un motore Hemi V8 da 6,2 litri e 710 CV, saranno utilizzati rispettivamente come auto ufficiali della Direzione Gara e del responsabile della sicurezza FIM. Questi veicoli sono progettati per garantire una gestione efficiente e sicura dell’evento, consentendo una supervisione ottimale delle attività in pista. Domenico Gostoli, Head of Ram & Dodge Brands Enlarged Europe, ha dichiarato:

Come Dodge Europe, abbiamo lavorato duramente a questo progetto e siamo orgogliosi di iniziare questa nuova entusiasmante collaborazione, la prima per il marchio Dodge nell’Ue: la partnership con il WorldSbk è fondata su uno spirito comune di “prestazioni e competizione” e si sposa perfettamente con un pubblico di appassionati e un popolo di amanti del nostro marchio. In Dodge puntiamo sempre a raggiungere nuovi traguardi, mettendo quotidianamente nel nostro lavoro un atteggiamento vincente, grinta e determinazione.

