Alejandro Inarritu potrebbe girare un film con Tom Cruise

Il famoso regista messicano Alejandro Inarritu starebbe lavorando a un film con Tom Cruise, che dovrebbe interpretare il protagonista della sua ultima opera

Il noto regista messicano vincitore di cinque premi Oscar, ovvero Alejandro Gonzalez Inarritu, sta lavorando al suo prossimo film in lingua inglese. Questo sarà il suo primo film realizzato in collaborazione con la Warner Bros e la Legendary Entertainment. Sembra, tra l’altro, che il protagonista del nuovo film di Alejandro Inarritu debba essere Tom Cruise, uno degli attori più famosi di Hollywood. Non è ancora chiaro di cosa parli il film, quale sia la sua trama e cosa potremmo vedere, fatto sta che l’accoppiata Inarritu-Cruise sarebbe una cosa del tutto nuova da vedere al cinema. Inarritu ha sempre realizzato film d’autore come Birdman con Michael Keaton o Revenant-Redivivo, film con cui Leonardo DiCaprio si è aggiudicato l’Oscar. Un premio più che meritato, qui infatti trovate la nostra recensione al film. Tom Cruise, al contrario, ha sempre partecipato a film perlopiù action, ma soprattutto non ha mai collaborato prima d’ora con il regista messicano.

Cosa aspettarsi dal film di Alejandro Inarritu con Tom Cruise

Il progetto è stato concepito già nel 2023, insieme a Sabina Berman, Alexander Dinelaris e Nicolas Giacobone. Il team di autori ha già lavorato insieme per realizzare Birdman con Michael Keaton, circa dieci anni fa. Nelle recenti settimane, il regista ha incontrato alcuni attori, tra cui proprio Tom Cruise, che sarebbe la prima scelta per interpretare il protagonista del film. L’attore statunitense si sarebbe inoltre dimostrato interessato a partecipare al progetto. Questo è il prossimo film di Inarritu, dopo Revenant, ad essere realizzato in collaborazione con uno studio, che ha incassato 500 milioni di dollari al box office. L’ultima volta che Cruise ha collaborato con Warner Bros è stato invece con Edge of Tomorrow, anche se prima aveva partecipato anche ad altre opere come Magnolia, Rock of Ages, Intervista col vampiro e Eyes Wide Shut.

Che ne pensate? Vi incuriosisce questo film di Alejandro Inarritu con Tom Cruise? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

