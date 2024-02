I tratti distintivi di Daisuke Jigen, il miglior amico di Lupin III

La velocità e precisione balistica, tuttavia, non sono gli unici tratti che rendono “immortale” la figura di Daisuke Jigen

Tra i cartoni animati di maggior successo degli anni ‘70 e 80’, capaci di resistere all’inevitabile incedere del tempo e guadagnarsi fans anche nelle nuove generazioni, una citazione particolare la merita senza alcun dubbio Lupin III, nato dalla fervida matita del mangaka Monkey Punch, che lo rese un fumetto amato in ogni angolo del mondo.

Ebbene sì, è quella l’origine di un cartone animato che viene prodotto ancora al giorno d’oggi, diventato un “cult” per gli amanti dei manga giapponesi e capace di mietere consensi in ogni angolo del mondo, anche se il mangaka nipponico prese spunto da un personaggio della letteratura francese di inizio ‘900 inventato da Maurice Leblanc.

La velocità e precisione balistica che lo resero il miglior pistolero del mondo

Il carattere di Arsenio Lupin, un ladro gentiluomo determinato ma al tempo stesso estremamente ironico e burlone, è stato il principale motivo del successo del manga, ma certamente non l’unico. Il cartone animato, infatti, si poggia su un filone narrativo avvincente e coinvolgente, reso ancor più interessante dalla presenza di alcuni personaggi come, ad esempio, il mitico Daisuke Jigen.

Chiunque abbia visto anche un solo episodio di Lupin, infatti, avrà notato questo personaggio, che nel cartone animato è il più fidato amico del protagonista principale, capace di svolgere un ruolo fondamentale nelle loro scorribande in giro per il mondo. Una sorta di spalla destra di Arsenio Lupin, che necessita della sua presenza affinché possano andare a buon fine le proprie imprese.

Certo, il furbo Arsenio Lupin non scelse Jigen solo ed esclusivamente per affinità caratteriali. Egli, infatti, era l’aiutante di campo ideale, il miglior tiratore scelto al mondo dotato di una grande precisione che si può idealmente associare alla parola “infallibilità”: senza il suo prezioso contributo, Arsenio Lupin difficilmente avrebbe compiuto alcune imprese leggendarie, restate nella memoria collettiva di tutti gli amanti di questo manga.

Oltre alla straordinaria precisione, Daisuke Jigen era dotato di una straordinaria velocità di esecuzione che gli fece guadagnare la fama di “miglior pistolero” del mondo. Un personaggio, quindi, decisamente amato dagli appassionati del manga giapponese, per alcuni ancor più carismatico e interessante dello stesso Lupin III.

La sigaretta piegata in bocca, l’elemento che ha reso immortale Daisuke Jigen

La velocità e precisione balistica, tuttavia, non sono gli unici tratti che rendono “immortale” la figura di Daisuke Jigen. Non c’è alcun dubbio, infatti, come egli sia entrato nella memoria collettiva per essere perennemente disegnato con una sigaretta piegata in bocca. Un elemento distintivo decisamente importante del personaggio, famoso anche per l’amore per il liquore scuro.

La passione per il fumo, però, era quella maggiormente rimarcata da Monkey Punch: non si ricordano scene in cui venga rappresentato privo dell’immancabile sigaretta piegata tra le labbra. E chissà come l’avrebbe ideato il mangaka nipponico al giorno d’oggi, dove le classiche sigarette stanno lasciando spazio ad altre alternative particolarmente amate dalle nuove generazioni, come ad esempio le sigarette elettroniche usa e getta.

Il motivo per il quale Daisuke era solito tenere in bocca una sigaretta è il medesimo che anima i fumatori di tutto il mondo: rilassarsi. E visti i compiti che doveva assolvere, la necessità di trovare un po’ di calma e sangue freddo era inevitabile, onde evitare di compiere errori letali che avrebbero comportato il mancato buon esito delle imprese di Arsenio Lupin.

Quanto sia diventata iconica la figura di Jigen si può tranquillamente riscontrare nella vita di tutti i giorni. Nel nostro paese, infatti, si è soliti utilizzare l’espressione “alla Jigen” per associare una persona che fuma una sigaretta piegata, anche nel caso in cui l’involontarietà di trovarsi la “bionda” in quella particolare posizione.

