Recensione Tales of Arise – Beyond the Dawn, un DLC postumo

Vi ricordate di Tales of Arise? Sono passati più di due anni da quando abbiamo avuto la possibilità di analizzare il gioco “base” sviluppato da Bandai Namco, in una recensione dedicata che potete raggiungere cliccando qua. Sentivate il bisogno di un DLC? Immaginiamo già la vostra risposta: dopo tutto questo tempo? Senza citare necessariamente Harry Potter, vi potremmo anche dare ragione se non fosse che a noi Tales of Arise è piaciuto veramente tanto. E quindi poterne avere un po’ di più ci ha intrigati particolarmente, sin dal trailer di annuncio. Intitolato Beyond the Dawn, il DLC di Tales of Arise è arrivato da poco su tutte le piattaforme e ve ne parliamo in questa recensione. Benvenuti, anzi, bentornati!

Graditi ritorni | Recensione Tales of Arise DLC

Premettiamo che in questa recensione ci saranno spoiler, perché questo DLC, Beyond the Dawn, è ambientato circa un anno dopo la conclusione di Tales of Arise, quindi occhio se non avete ancora visto come va a finire l’avventura di Alphen e Shionne. Se invece l’avete completata, vi ricorderete (forse, perché noi abbiamo dovuto riprendere un riassunto visto il tempo passato) come i due eroi siano finalmente riusciti a sconfiggere il Grande Spirito e riunire i mondi di Rena e Dahna, in un disperato tentativo di mettere fine alle discriminazioni interrazziali che hanno dato un fondo tematico a tutti gli eventi del gioco base.

Invece del sempre ben accetto “e vissero tutti felici e contenti”, però, un anno dopo ritroviamo i nostri in viaggio per la ricerca e la “chiusura” dei mausolei che sono apparsi nel nuovo mondo unito a seguito, proprio, della fusione. Mausolei di cui capiremo la funzione col proseguire del DLC, ma la cui esplorazione fa da sfondo a problematiche più impellenti per gli abitanti del nuovo mondo. Se, infatti, l’obiettivo ultimo di Alphen, Shionne e compagnia bella era quello di riunire sotto la stessa egida tutti gli esseri umani, senza soluzione di continuità, nel Nuovo Mondo tutti si guardano con diffidenza, ancora separati da secolari distinzioni in abitudini, prospettive e modi di vivere.

Nazamiru-chan | Recensione Tales of Arise DLC

La nuova protagonista del DLC, Nazamil, è figlia di un Lord renano e di una donna di Dahna, disprezzata dunque da entrambe le fazioni e ha il potere di rendersi invisibile secondo la sua volontà. Quale miglior caso umano da aggiungere al nostro meraviglioso gruppo di amici? Scontata e banale come scelta, così come la narrativa di Beyond the Dawn, che risulta apprezzabile esclusivamente per le tematiche che riprendono il gioco base (il razzismo già accennato, in particolar modo) e, forse, sul finale. Per il resto, non c’è nulla di particolarmente emozionante in Beyond the Dawn.

Nemmeno le missioni secondarie riescono a risollevare una triste sorte di già visto e vissuto, nonostante riescano a dare sicuramente una maggior veduta sul Nuovo Mondo, tramite semplici fetch quest, ricerca di persone scomparse e Zeugle da sconfiggere e una lunga lista di dialoghi lunghi e pieni di parole superflue, ma comunque di approfondimento, seppur minimo. Non vengono approfonditi nemmeno i personaggi principali, non ci sono nuovi colpi di scena particolari ed emozionanti, nulla di che: tutto è già ben sorretto dal gioco base e, infatti, così andava benissimo.

Nessuna novità, da nessuna parte | Recensione Tales of Arise DLC

Anche dal punto di vista del gameplay non c’è nessun tipo di novità, anzi. Se avete completato il gioco con i personaggi al massimo livello, riceverete un bel downgrade generale che vi porterà al livello 75 di esperienza e con due terzi delle abilità bloccate, nonostante magari le abbiate già acquistate nel gioco base. Un modo come un altro per ribilanciare il gioco dopo due anni, anche se, dobbiamo ammettere, abbiamo passato almeno un’oretta di rodaggio per riprendere mano col controller e con le meccaniche base. È passato davvero troppo tempo, siamo anziani, capiteci.

Ad essere immutato completamente è anche il comparto tecnico e grafico, così come le mappe del mondo che ci ritroviamo ad esplorare, riciclate uno ad uno con pochi dettagli di differenza dal gioco base. I nuovi dungeon che sono stati aggiunti, i Mausolei, non sono nulla di particolarmente ispirato, neanche per design. L’unica cosa che abbiamo trovato piacevole è stato riprendere in mano il sistema di combattimento di Tales of Arise, che funziona bene esattamente come due anni fa. Ed è ancora terribilmente divertente.

Shionne è sempre waifu

Non abbiamo null’altro da dire sul DLC di Tales of Arise, Beyond the Dawn, in questa recensione. Se siete fan del gioco base, potete anche pensare di acquistarlo, ma partite dal presupposto che non vi troverete di fronte ad una vera e propria espansione, bensì del semplice contenuto aggiuntivo che punta ad allungare un po’ il brodo a spremere un po’ di più uno dei capitoli più riusciti dalla serie. Se riuscite a mettere da parte il fatto che non ci sia assolutamente niente di nuovo, vi troverete comunque tra le mani una dozzina di nuove ore su Tales of Arise, con il gameplay di Tales of Arise e il divertimento che riesce a scaturirne.

Tales of Arise, e relativo DLC, è attualmente disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!

