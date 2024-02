Rise of the Ronin: rilasciato un nuovo video con focus sul sistema di combattimento

Team Ninja, sviluppatore di Rise of the Ronin, ha rilasciato un nuovo spettacolare video con focus sul combattimento per il suo nuovo action feudale

Lo studio nipponico: Team Ninja ha appena rilasciato un video esplicativo sul combattimento dell’action adventure Rise of the Ronin. Il titolo ci metterà nei panni di un samurai senza padrone durante il tumultuoso periodo Bakumatsu, allorché lo shogunato si trovò a decidere tra l’apertura o l’isolamento. Il titolo appare come la prima grande produzione open world per la software house ed ha già fatto molto parlare di sé.

Il nostro viaggio ci farà conoscere figure e istituzioni che hanno plasmato un’epoca: da Yoshida Shoin a Sakamoto Ryoma, dalle forze del bakufu allo Shinsengumi. Ce n’è davvero per tutti i gusti e di certo il titolo non mancherà di solleticare l’appetito ai fan della cultura nipponica. Ricordiamo che in quanto pubblicato da Sony Interactive Entertainment, Rise of the Ronin sarà inizialmente disponibile solo per PS5 ed uscirà il 22 marzo di quest’anno.

Se volete saperne di più e prepararvi alle vostre scorribande in Giappone non esitate a leggere la nostra guida dove vi sarà spiegato passo passo come sopravvivere alla fine di un’era.

Com’è il nuovo video di combattimento di Rise of the Ronin

Nel video allegato all’articolo gli sviluppatori ci mostrano le caratteristiche del complesso sistema di combattimento di Rise of the Ronin. Centrale è l’utilizzo del Ki che funziona in maniera similare alla barra dello stagger di Wo Long. In pratica si possono sorpassare le difese di un nemico sfruttando attacchi e parate precise che lo espongono ad un colpo fatale e risolutivo. Il contrattacco in particolare sarà vitale e con ottimo tempismo e buoni riflessi si potranno falcidiare rapidamente folle di nemici.

Ottime notizie arrivano anche sul versante della varietà. Saremo, infatti, dotati non solo di molteplici armi come lance e baionette, ma anche di tre stili che si adatteranno alle varie tipologie di avversari. Questi sono Ten (cielo), Chi (terra) e Jin (uomo) che andranno padroneggiati e usati selettivamente per sopravvivere. A coronare un gameplay da sogno arriva infine il rampino che non solo ci consentirà di tramortire i nemici ma ci conferirà anche una mobilità straordinaria.

