Juventus-Frosinone: dove vedere la partita?

La Domenica di calcio si aprirà con il consueto lunch match: ma dove vedere Juventus-Frosinone? Scopriamolo insieme

I diritti televisivi sono parte integrante del mondo del calcio. Questo è il risultato delle tante innovazioni in ambito tecnologico, esempio lampante è il VAR. La Serie A, di suo, è suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne vanta la piena esclusività. Se questo può dimostrarsi un vantaggio per le società grazie a introiti e sponsor, diventa però uno svantaggio per i tifosi, costretti a loro volta a cercare molte informazioni per scoprire ogni dettaglio utile. Per questo l’articolo in questione ha un scopo definito: spiegare dove vedere Juventus-Frosinone e quali potrebbero essere i protagonisti della sfida.

La giornata 26 vede dunque un confronto tra due squadre molto diverse ma, allo stesso tempo, bisognose di punti, certezze e sorrisi. La Vecchia Signora per spazzare i grossolani errori commessi, i ciociari per puntare alla salvezza.

Dove vedere Juventus-Frosinone: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

In seconda posizione con 54 punti, la Juventus ha registrato una forte battuta d’arresto, fatta di due sconfitte e altrettanti pareggi. Eccezion fatta per l’Inter – capolista assoluta – gli altri confronti erano tutt’altro che complicati per gli uomini di Allegri, che devono a questo punto conservare il secondo posto. A quota 23 c’è il Frosinone, club che si sta impegnando seppur non abbia raccolto quanto avrebbe potuto (e dovuto). Il 15esimo posto a tre lunghezze dalla zona retrocessione preoccupa i ragazzi di Eusebio Di Francesco, desiderosi di strappare la salvezza quanto prima. Andiamo così a scoprire dove poter vedere Juventus-Frosinone, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata e fondata a Londra, è stata in grado di procurarsi un importante spazio all’interno del mondo calcistico. Allo stato attuale infatti solo DAZN può garantire l’intero palinsesto della Serie A, arricchendo il servizio con le gare di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di percorrere una tra le due strade: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, il quale dà modo di usare l’applicazione da due dispositivi in simultanea. Serviranno pochi click che riportano al sito tramite link diretto.

Passando al mondo Sky, la carta delle offerte è nettamente diversa. Il pacchetto offre la visione di tre partite di Serie A per ogni giornata in programma, ampliando però lo sfondo calcio grazie ai del campionato femminile e alle sfide dei club esteri, oltre alla Serie C. A tutto ciò si aggiungono gli appuntamenti di caratura europea, rispettivamente Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. La programmazione, già abbastanza allettante, va ad arricchirsi con l’aggiunta di altri sport, quali Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Messa in archivio la questione piattaforme, si è giunti alla risposta tanto attesa: Juventus-Frosinone sarà trasmessa anche su Sky. Si scenderà in campo Domenica 25 Febbraio alle ore 12:30, terreno di gioco l’Allianz Stadium di Torino. Ricordiamo quanto sia importante (e conveniente) possedere una VPN, utile per garantirci la totale sicurezza durante la navigazione.

Juventus-Frosinone, probabili formazioni

Massimiliano Allegri da un lato, Eusebio Di Francesco dall’altro.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Reinier.

Una delle due riuscirà a ritrovare i 3 punti? Dateci un vostro parere. Continuate a seguire tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web.