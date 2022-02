Le nuove uscite di Febbraio 2022 su Disney +

Il nuovo mese di Febbraio porta su Disney + tante nuove serie tv e film. Un articolo tutto dedicato a brevi descrizioni delle principali nuove uscite, così da poter avere un “assaggio” delle trame e vedere rapidamente l’intero scenario della vasta proposta che Disney ha scelto di mettere a disposizione. Per ogni data sono segnate le uscite più attese e, al termine dell’articolo, un riepilogo di tutte le news! Le News di Febbraio 2022 su Disney + :

Il nuovo anno è cominciato alla grande per la “super-seguita” piattaforma streaming di casa Disney. Abbiamo visto tante nuove uscite davvero interessanti e questo nuovo mese non sarà da meno. Ecco le principali novità e nuove uscite che prossimamente saranno disponibili nel catalogo di Disney Plus. Dal mese di Febbraio 2022 avremo a disposizione tanti nuovi film e serie tv in uscita in Italia. Leggi l’articolo per conoscerle tutte!

Le uscite più attese

–Il 2 Febbraio è una data attesa per due news davvero interessanti:

“Black-ish” e “Pam & Tommy”.

Non sono poche le stagioni di questa serie, ma continuano ad avere un grande seguito da parte del pubblico. E’ in arrivo la settima stagione di “Black-ish”. Saremo di nuovo immersi nelle vite dei membri della famiglia Johnson e del protagonista, che lotta per raggiungere un senso di appartenenza culturale. La serie è assolutamente attuale e concentrata su diversi temi di attualità, come la pandemia globale, il voto, il razzismo e il movimento per la giustizia sociale e l’uguaglianza.

“Pam & Tommy” sta per arrivare con i primi 3 episodi di quella che sarà una serie assolutamente seguita. E’ ambientata nei primi anni della diffusione di Internet e basata sulla storia vera di Pamela Anderson (interpretata da Lily James) e Tommy Lee (Sebastian Stan) di un sex tape diffuso in rete nel 1997. Rubato da un operaio scontento (Seth Rogen), il video si trasformò in un vero e proprio scandalo mondiale quando arrivò sul web nel 1997. La serie è realizzata in otto episodi e tocca il tema del rapporto tra la privacy e la tecnologia, decisamente attuale ancora oggi.

Il 4 Febbraio arriva “L’ascesa dei ricordi” .

Disney propone questo documentario che ripercorre la vera storia drammatica dell’alpinista Alex Lowe, sepolto da una valanga nel 1999 insieme all’amico e cameraman David Bridges presso la montagna tibetana Shishapangma. I loro corpi vennero ritrovati da altri due alpinisti. Dopo aver recuperato i corpi, 17 anni dopo la tragica vicenda, il figlio Max e la sua famiglia rivivono il dolore di quel dramma davanti alle telecamere del documentario, diretto dallo stesso Max Lowe.

Dalla metà di Febbraio su Disney+

In data 16 Febbraio arrivano 3 grandi news:

“What We Do In The Shadow” , The French Dispatch, Black Pink.

What We Do in the Shadows entra nelle nostre case con la stagione 3. Per chi non conoscesse già i suoi contenuti, in questa avventura incontriamo la vita di quattro vampiri che hanno convissuto per alcuni secoli: in questa terza stagione adesso conosceremo nuove figure importanti come la sirena tentatrice e il vampiro primario da cui discendono tutti.

Un’altra news davvero attesa è il film presente ai Golden Globes 2021 “The French Dispatch”con la regia di Wes Anderson. Una raccolta di articoli tratti dal numero conclusivo di una rivista americana, ma pubblicata in una città francese immaginaria del Ventesimo secolo. Il cast è coinvolgente: Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray e Owen Wilson.

“Blackpink”il gruppo K-pop arriva su Disney Plus a febbraio 2022 con un film dedicato alla loro storia e ai loro successi, in occasione del quinto anniversario della nascita.

Il 21 Febbraio è probabilmente la data più attesa del mese: finalmente è in arrivo la seconda parte della stagione 11 di “The Walking Dead”. I protagonisti questa volta si troveranno ad affrontare i Mietitori e, ad Alexandria, si scontreranno con Madre Natura. Il Commonwealth pare essere sempre meno forte e le vite delle persone sono nuovamente in grave pericolo.

Le uscite di fine mese | Febbraio 2022 su Disney+

Due interessanti news in data 23 FEBBRAIO : “La Famiglia Proud: più forte e orgogliosa” e “The King’s Man- Le Origini“.

“La Famiglia Proud: più forte e orgogliosa” racconta le esperienze della giovanissima Penny Proud e della sua famiglia. Conosceremo il nuovo lavoro della mamma Trudy e i nuovi obiettivi del papà Oscar. Ma il cuore della serie è nella speranza costante della protagonista di fare amicizia con la sua vicina di casa.

“The King’s Man-Le origini” fa parte delle news dei film in arrivo nel catalogo Disney +. Narra le vicende legate alla fondazione della prima agenzia di intelligence indipendente contro la criminalità.

Concludiamo con “No exit” previsto in data 25 FEBBRAIO

Darby (Havana Rose Liu), si trova costretta a richiedere aiuto a degli sconosciuti a causa di una bufera di neve che interromperà il suo viaggio. Non sembra crearsi un’atmosfera molto serena, soprattutto dal momento che la protagonista noterà che in un furgone è stata rapita una ragazzina.

Vi lasciamo un breve elenco delle varie uscite attese nel corso del mese di febbraio e che troverete nel catalogo di Disney + da consultare comodamente dal nostro divano!

Scrivici nei commenti quale serie o film non vedi l’ora di guardare e dai uno sguardo anche alle alternative Netflix dal nostro articolo dedicato, clicca qui!

Dal 2 febbraio

-Black-ish (Stagione 7 )

-Pam & Tommy

-Topolino – La Casa del divertimento (Nuovi Episodi)

Bob’s burgers (Stagione 10)

Dal 4 febbraio

-L’Ascesa dei Ricordi

Dal 9 febbraio

-Puppy Dog Pals (Stagione 4)

Dal 16 febbraio

-What We Do in the Shadows (Stagione 3)

-Blackpink il film

-The French Dispatch

-Peppa Big (Stagione 8)

Dal 18 febbraio

-Il meraviglioso inverno di Topolino

Dal 21 febbraio

-The Walking Dead (Stagione 11 seconda parte)

Dal 23 febbraio

-La Famiglia Proud: più forte e orgogliosa

-The King’s Man – Le Origini

-Pj Masks (Nuovi episodi)

-I Griffin (Stagione 18)

Dal 25 febbraio

-No Exit

-Mr. & Mrs. Smith

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.