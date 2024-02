Il Corvo – The Crow: la prima sinossi del reboot in arrivo

Lionsgate ha rivelato la data di uscita nel 2024 e una prima sinossi del reboot Il Corvo che vedrà protagonista Bill Skarsgård

Lionsgate ha definito la data di uscita del travagliato reboot Il Corvo che vedrà protagonista Bill Skarsgård. Il film uscirà nei cinema il 7 giugno 2024 e vedrà Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore, Ghost in the Shell) alla regia un cast di supporto che includerà il cantante e attore FKA Twigs, Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger. Oltre alla data di uscita è stata rivelata anche una sinossi del film con i primi dettagli della storia.

Il corvo: la sinossi del reboot in uscita nel 2024

Le anime gemelle Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA Twigs) vengono brutalmente assassinate. Avendo la possibilità di salvare il suo vero amore sacrificando se stesso, Eric decide di cercare una vendetta spietata sui loro assassini, attraversando il mondo dei vivi e quello dei morti per rimettere a posto le cose sbagliate.

Charlotte Koh, vicepresidente esecutivo per le acquisizioni e le coproduzioni di Lionsgate, ha dichiarato in una nota di apprezzare ciò che il personaggio di The Crow e il film originale significano per legioni di fan e credere che questo nuovo film offrirà al pubblico una reinterpretazione autentica e viscerale del suo potere emotivo e della sua mitologia. È stata rilasciata anche una dichiarazione congiunta dei produttori del film

Il film originale ha lasciato un segno indelebile nella nostra cultura che continua a vivere. Siamo entusiasti di portare un nuovo adattamento per il pubblico di oggi che rispetti questa eredità. Rupert ha magistralmente portato nuove dimensioni per creare un universo contemporaneo per questa saga senza tempo di amore eterno, e non vediamo l’ora di condividere questa visione con il pubblico cinematografico. Penso che il film lascerà a bocca aperta le persone. Il nostro i partner vogliono affrontarlo a 360°, che si tratti di videogiochi, di una serie animata o di un universo, ma ha questa eredità cosmica che può espandersi oltre una singola storia.

Zach Baylin e Will Schneider hanno scritto la sceneggiatura basata sulla graphic novel originale di culto di James O’Barr. Il film è prodotto da Molly Hassell, Victor Hadida, John Jencks e Edward R. Pressman.

